Publicado en: Opinión

Feb 18, 2018 7:25 am

El camino de la lucha hay que definirlo después de tantos ensayos y errores cometidos. El momento histórico demanda grandeza y desprendimiento por parte de la oposición, procedamos a dejar de lado a los enanos que nos hunden en el tremedal con sus cálculos pequeños de sobrevivencia y descarrilan la ruta..

Quienes impunemente por ahora han producido los males de la patria a borbotones durante estos 20 años aciagos, están incapacitados definitivamente para superarlos. El causante principal de la desgracia es el difunto de ingrata memoria. Por favor no hablemos de sus hijos díscolos, si el actual ocupante de la presidencia era el hijo primogénito y predilecto, Rafael Ramirez significó el bebé querido del interfecto.

Una híper inflación proyectada a 10 mil o 15 mil por ciento. Con Maduro se dio el fenómeno de una caída libre de 30% del PIB en 4 años, una catástrofe. En 2017 multiplicó la liquidez por 12 veces y la producción interna cayó 14%. El vil negociado de las importaciones con la triangulación a través de Cuba busca impedir las auditorías, estamos enfrente de una banda binacional.

Con la continuidad del régimen se hace imposible la resolución del problema económico, recuerdan el famoso discurso de Maduro con la ridiculez de abro “comillas” y cierro “comillas”, donde armado de ley habilitante express decretó la batalla al cadivismo y no logró sino su auto derrota económica dejando al país en la miseria, con un éxodo de 4 millones de compatriotas.

Un régimen que no es reconocido por la comunidad internacional no va a tener escenario para resolver la cuestión económica, Maduro no llegó ayer, tiene 20 años gobernando, dos leyes habilitantes y dos años administrando el país por decretos de emergencia económica. Saquearon a Venezuela con el control de cambios, sus élites hamponiles se hicieron con fortunas derivadas de la corrupción. Ellos no tienen capacidad de emprender las reformas pertinentes, están inhabilitados definitivamente.

Los desequilibrios existentes de todo orden no tienen parangón en el mundo de hoy. El Fiscal impuesto declara que en los robos perpetrados en PDVSA y en el control de cabios está el origen del grotesco déficit. A confesión de parte, relevo…

Reza el dicho que es más fácil coger a un mentiroso que a un cojo, esto se plasma inequívocamente en la figura de la primera magistratura, sostenida con la violación del orden constitucional. Ejerce también el desvergonzado de burdo ministro de propaganda mediante cadenas nacionales que no paga. La opacidad no permite una economía sana.

Quien produce el mal no puede venir a curarlo, con un rechazo de 80%.

Requerimos Frente amplio, Unidad y un consenso estratégico para el cambio. La hora impone unidad de ser y de destino. Sonó la hora del compromiso con Venezuela

¡No más prisioneros políticos, asesinados, torturados ni exiliados!