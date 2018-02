Publicado en: Actualidad, Entretenimiento

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, del inglés Martin McDonagh, se erigió este domingo como la triunfadora de la 71 edición de los premios Bafta del cine británico al ganar cinco galardones: mejor película, película británica, actriz, actor secundario y guion original, reseñó EFE.

La lista completa de ganadores es la siguiente:

Mejor película: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Mejor director: Guillermo del Toro (“The Shape of Water”).

Mejor actor: Gary Oldman (“Darkest Hour”).

Mejor actriz: Frances McDormand (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”).

Mejor actor secundario: Sam Rockwell (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”).

Mejor actriz secundaria: Allison Janney (“I, Tonya”).

Mejor intérprete revelación: Daniel Kaluuya (“Get Out”).

Mejor guion original: Martin McDonagh, por “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Mejor guion adaptado: James Ivory, por “Call Me by Your Name”.

Mejor película británica: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Mejor película de habla no inglesa: “The Handmaiden” (Corea del Sur).

Mejor documental: “I Am Not Your Negro”.

Mejor película de animación: “Coco”.

Mejor corto británico: “Cowboy Dave”.

Mejor corto de animación: “Poles Apart”.

Mejor director, guionista o productor británico novel: Rungano Nyoni, por “I Am Not A Witch”.

Música original: Alexandre Desplat, por “The Shape of Water”.

Sonido: Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo y Mark Weingarten, por “Dunkirk”.

Fotografía: Roger Deakins, por “Blade Runner 2049”.

Diseño de vestuario: Mark Bridges, por “Phantom Thread”.

Efectos visuales: Gerd Nefzer y John Nelson, por “Blade Runner 2049”.

Maquillaje y peluquería: David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick y Kazuhiro Tsuji, por “Darkest Hour”.

Montaje: Jonathan Amos y Paul Machliss, por “Baby Driver”.

Diseño de producción: Paul Austerberry, Jeff Melvin y Shane Vieau, por “The Shape of Water”.

Bafta honorario: Ridley Scott.

Bafta a la mayor contribución al cine británico: The National Film and Television School (NFTS)