Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 19, 2018 1:56 pm

Colette Capriles, socióloga y profesora de la Universidad Simón Bolívar, indicó este lunes que el dilema entre los políticos de oposición y la ciudadanía no debe radicar en si deben votar o no votar, sino en qué sucederá el día después de las elecciones, reseñó El Nacional.

“Estamos es un dilema del que hay que salir y no dejarse atrapar porque el punto no es votar o no votar. La pregunta aquí es qué pasa el 23 de abril”, señaló durante un foro en Circuito Éxitos, en el cuál también participó el periodista especializado en la fuente de política, Pedro Pablo Peñaloza.

Capriles explicó que cualquiera de las dos decisiones por parte de la dirigencia opositora son “impensables” si no hay una estrategia del día después.

A su juicio, el panorama político está dirigido en las decisiones que tienen que tomar los líderes opositores ante el discurso electoral que está construyendo el gobierno de Nicolás Maduro, en el cual el oficialismo deja ver que los venezolanos están inhabilitados para hablar.

“Hay que volver al orden del discurso en el sentido de reconstruir la posibilidad de hablar y llevar todo lo que el mensaje lleva consigo, que es precisamente la imaginación política. Estamos en una realidad de supervivencia que no nos recuerda cual es nuestra naturaleza humana”, expresó Capriles.

Peñaloza aseguró que la división interna dentro de los partidos de oposición genera un ambiente que confunde a la población.

“La división hace que la gente no sepa donde esta parada ante un desafío tan grande como las elecciones del 22 de abril. El ir o no ir ya no es lo importante, sino el qué van a hacer porque no se puede repetir lo de la ANC y las elecciones municipales”, agregó.

Además, explicó que el movimiento Somos Venezuela fue creado para identificar a las familias que reciben los bonos que ofrece el gobierno y poder ser utilizados en las campañas oficialistas.

El periodista aseguró que dentro del gobierno también hay tensiones, pero su dirigencia ha sabido pasar por encima de ellas para presentarse ante el país como una fuerza que no tiene rupturas.