Publicado en: Opinión

Feb 19, 2018 8:01 am

En un nuevo y larguísimo artículo publicado en APORREA, ver: https://www.aporrea.org/actualidad/a259484.html el prófugo de la justicia internacional, Rafael Ramírez, ahora demandado en USA por intentos de extorsión mientras estuvo en la presidencia de PDVSA, ver: https://www.lapatilla.com/site/2018/02/16/firma-de-houston-demanda-al-ex-zar-del-petroleo-venezolano-rafael-ramirez-por-sobornos/ , tiene el cinismo de decir lo siguiente:

“Puedo decir, que nuestra Política Petrolera y nuestro desempeño al frente de la empresa, ha sido exitosa y beneficiosa para el país, tal como lo reflejan sus resultados y sus efectos sobre la economía en el periodo. Por primera vez, en cien años, se utilizó el petróleo como instrumento de liberación de nuestro pueblo, reafirmando nuestra soberanía, con una correcta política de defensa del precio, explotación de nuestro recurso, captación de renta, establecimiento de alianzas estratégicas, ocupación del territorio, fortalecimiento de nuestra empresa y participación en el desarrollo social y en el de toda la Nación.

En este escrito cita el Informe Anual de 2013 para tratar de mostrar una empresa próspera. Sin embargo, la realidad era otra. Este informe contenía información como la siguiente ver:http://www.lasarmasdecoronel.blogspot.com/2014/06/el-mega-guiso-de-la-mina-de-oro-las.html :

El fraude contable de la mina de oro de Las Cristinas. Mediante la “venta “de una parte” de esta mina al Banco Central de Venezuela, PDVSA se rebajaba $12.000 millones de deuda contraída con ese organismo. Esta venta en 2013 de un 40% de la mina al banco por la bicoca de $12.000 millones era una transacción inexplicable, por cuanto se estaban vendiendo activos del estado venezolano entre organismos del Estado. ¿Qué fue lo que se vendió? Ni Ramírez lo sabe

En las páginas 38 y 39 se hablaba del Plan Estratégico. Los lineamientos de este plan estaban basados en el llamado Plan de la Patria, una indigna bazofia conceptual según la cual PDVSA contribuiría a lograr la paz planetaria y a salvar la especie humana (página 38). Para lograr esto la empresa se proponía duplicar la producción de petróleo para llevarla a 6 millones de barriles diarios para 2019 (una meta totalmente absurda, ya que en 15 años solo habían logrado bajar la producción), producir 7.830 MMPCD de gas natural en 2014 (en realidad producían y producen muchísimo menos), producir (PDVSA no produce nada, produce REPSOL) unos 300 MMPCD de gas natural en costa afuera en 2014, lo cual ha sido un mal negocio para la Nación y exportar más de 3 millones de barriles diarios para Asia en 2019 (hoy día la producción total de la empresa ha bajado a unos 1.8 millones de barriles diarios)

Lo notable del último Informe presentado por el fugitivo era la inmensa discrepancia existente entre lo que la empresa decía que iba a hacer y el fracaso de esas promesas. Este era un fraude que ya duraba 15 años, nunca cumplieron

El Informe estaba construido de manera tal que no era fácil saber lo que realmente hicieron en el año. La enumeración de los proyectos principales no especificaba si ellos se hicieron total o parcialmente en 2013. Por ejemplo, mencionaban una refinería, la de Cabruta, que aparecía entre los principales proyectos para 2013 pero esta refinería ni siquiera está parcialmente construida, no existía entonces ni existe hoy.

Algunas de las cifras que más llamaban la atención se refieren a la cifras de producción, exportación, mercado interno e ingresos, las cuales generaban preguntas para las cuales no hay respuesta en el texto del informe. Por ejemplo: Producción PDVSA = 2.899.000 barriles diarios (página 45); Exportación PDVSA = 2. 425.000 barriles diarios; Consumo Doméstico = 703.000 barriles diarios. Al sumar la exportación y el consumo interno se obtenía un volumen mayor al producido, es decir, 3.128.000 barriles diarios. Había unos 300.000 barriles diarios faltantes.

Si PDVSA producía lo que decía producir, ¿dónde estaba reportada la producción que pertenecía a las empresas socias de PDVSA, ese 40% que les correspondería por contrato? Solamente en la faja del Orinoco ese volumen era de unos 400.000 barriles diarios. El informe parecía incluirlos en la producción de PDVSA.

Según PDVSA el precio promedio del barril exportado ese año fue de $98. Si el volumen de exportación fue el que ellos alegan, ver arriba, el ingreso obtenido debía ser del orden de los $85.000 millones. Sin embargo, según el informe, el ingreso por concepto de exportación fue de $ 114.000 millones, una suma bastante superior a esa (ver página 191). ¿Cuál era la razón para esta diferencia de unos $30.000 millones en ingresos?

Hay algo más importante aún. PDVSA asumía en su informe que todos los barriles exportados obtenían un precio comercial promedio de $98. Sin embargo, sabemos que ello no era así. Había importantes volúmenes de petróleo crudo y productos que van a Cuba, Centro América, las islas del Caribe y China que no recibían ese dinero, porque tenían y tienen un tratamiento especial. Unos 105.000 barriles diarios iban a Cuba, unos 353.000 barriles diarios a China y unos 72.000 barriles diarios a Centro América y a los países del ALBA. Estamos hablando de unos 530.000 barriles diarios por los cuales PDVSA no obtenía el ingreso que ellos citan. Entonces, cual es el ingreso real de PDVSA para 2013? Se dice que ya PDVSA lavaba ingresos derivados de actividades criminales, tales como el narcotráfico, algo que no ha sido debidamente investigado todavía

El fugitivo hablaba de 322 taladros activos en 2013 como dando a entender que tenía ese número perforando pozos. En realidad los taladros de perforación de pozos eran alrededor de 100 en promedio durante el año, el resto eran equipos de reacondicionamiento. Hablando con vaguedad el Informe metía mucho gato por liebre.

PDVSA tenía 28 empresas industriales que no eran parte del negocio medular (Página 160). Ello explicaba una buena parte de su ineficiencia, pues estaban descuidando lo que deberían hacer.

La PDVSA del fugitivo criaba cerdos, sembraba yuca y caña de azúcar, maíz y arroz, entre otros rubros, desviándose de su tarea de producir petróleo (página 158).

En la página 155 existe una lista de suministros de hidrocarburos a países bajo los acuerdos con PetroCaribe. La suma de estos volúmenes es bastante mayor al mostrado como exportación a esos países. ¿Como se explica esta discrepancia? Esto arroja aún más dudas sobre los niveles reales de ingreso de PDVSA.

En la página 154 se puede ver que PDVSA cambiaba petróleo por arroz, café, novillos, aceite, caraotas, atún, leche, cemento. De nuevo, esto pone en duda el verdadero nivel de ingresos de PDVSA por concepto de exportación.

En la página 136 puede verse que el aporte de PDVSA a las Misiones ya había prácticamente desaparecido en 2013. Solo sobrevivían Barrio Adentro y Alimentación. Muerto Chávez, estaban muriendo de mengua las misiones que tanto le sirvieron para mantenerse en el poder.

Se hablaba en términos vagos de 76 tanqueros (el fugitivo lo repite en APORREA) y se mencionaba la adquisición de hasta 14 buques (?) construidos por los países “aliados”, Brasil, Argentina, China, Irán, Rumania y Vietnam y la construcción de otro astillero llamado ASTIALBA, no contento con los dos desastres que ya existían en este campo, ASTINAVE y DIANCA, ver página 126. Puro blá, blá, blá.

El Informe mencionaba como una de las grandes fortalezas de PDVSA el tener 140.000 empleados, para una producción menor a la de 1998, cuando solo tenía unos 32.000 empleados. Uno se pregunta que entendía (y todavía entiende) el fugitivo por fortaleza. Debía estar pensando en los votos amarrados al tener estos miles de reposeros en la nómina. Por cierto, ese número no incluía unos 20.000 empleados bajo contrato.

El fugitivo seguía hablando de reservas probadas de petróleo en la Faja que sumaban casi 300.000 millones de barriles. Lo hacía en abierta violación de la definición de reservas probadas aceptada internacionalmente, una definición que ellos mismos, con gran descaro, citan en el informe. Esta violación les permitía decir, impúdicamente, que Venezuela tenía las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. En el escrito de APORREA el fugitivo no explica como un día de 2013 el país se acostó con 150.000 millones de barriles de reservas en la Faja y al día siguiente se levantó con un aumento a casi 300.000 millones de barriles de reservas, porque se dobló el factor de recobro arbitrariamente. Así no se trabaja en la industria petrolera.

Las deudas contraídas con el Banco Central de Venezuela eran criminales ya que se trataba de dinero inorgánico impreso por el Banco para darlo a PDVSA. Nunca antes habíamos visto tal irresponsabilidad financiera. Las deudas en dólares eran por emisión de bonos y por préstamos recibidos de China y de empresas activas en Venezuela. Cuando el fugitivo manejaba PDVSA ya la deuda sobrepasaba los $100.000 millones, a pesar de que el régimen había recibido durante la etapa chavista los ingresos petroleros más altos de la historia , Ver: http://www.soberania.org/2014/06/27/100-anos-de-la-industria-petrolera-venezolana/

Rafael Ramírez pretende borrar la historia. Ha aprendido a verse en el espejo sin sentir vergüenza, con satisfacción por sus “logros”, en un proceso de auto-justificación y en una exhibición de narcisismo y auto-complacencia que tiene al país asombrado. Pretende hacerle creer al país que es un perseguido político. No, Rafael Ramírez es un fugitivo de la justicia internacional. Ya algunos de sus principales cómplices están en prisión. Faltan otros y falta él.