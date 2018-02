Publicado en: Actualidad, Nacionales

La legítima Asamblea Nacional de Venezuela pidió este martes por unanimidad la libertad del líder político y preso de conciencia, Leopoldo López, aprobando un acuerdo en rechazo a su situación de reclusión ilegal, inconstitucional e injusta.



Nota de Prensa



Este acuerdo fue introducido en nombre de la fracción parlamentaria de Voluntad Popular por el diputado y dirigente nacional de la tolda naranja, Ismael León, quien aseguró que el único pecado de López es contar con un liderazgo al que Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela le teme.

“Solicito ante el Presidente de esta cámara que se respalde el acuerdo que está siendo introducido por la fracción parlamentaria de Voluntad Popular, porque el único pecado de Leopoldo López es ser un líder político al que Nicolás y el Psuv le tienen miedo y al que no tenían más remedio que ponerlo tras las rejas. Hoy sabemos que las razones por las que Leopoldo López llamó a la calle están vigentes; no hay alimentos, ni medicinas, ni seguridad y reina la corrupción, y seguirá habiendo corrupción hasta que no nos pongamos de acuerdo todos los venezolanos y saquemos a Nicolás Maduro de Miraflores”.