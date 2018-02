Publicado en: Actualidad, Regionales

Feb 20, 2018 7:27 am

A las 4:00 am del lunes los choferes de la ruta Caracas-La Guaira recibieron la orden de no cobrar la tarifa de 8.000 bolívares acordada por el Bloque Unido de Transporte del estado Vargas. Ante esto, el 90% de los conductores optó por guardar sus carros y solo unos 10 se mantuvieron atendiendo la ruta, informó un fiscal en la parada de Maiquetía que solicitó no ser identificado, reseñó La Verdad de Vargas.

“Con autobuses Sittsa y Metrobús la alcaldía de Vargas atendió parcialmente la contingencia”, pero fue insuficiente. El caos en las paradas fue evidente desde el amanecer.

Raúl Rojas, directivo de La línea Malavé Villalba, informó que los conductores tienen tiempo en paro técnico porque se les hace cuesta arriba mantener los carros. “Cada vez que se para un vehículo, desmejora el servicio en la ruta. Lo de ayer ha sido una respuesta del gremio que aún no está atendido con una tarifa que le permita mantener a su familia y el vehículo”.

Informó que en horas de la tarde hubo una reunión con el Estado Mayor de Transporte y se garantizó una nueva tarifa que podría estar entre Bs. 7 mil y 10 mil. “Una comisión que presidirá el alcalde José Alejandro Terán solicitará un encuentro con el ministerio de Transporte para establecer oficialmente el incremento” acotó.

Insistió que la tarifa se mantiene en 4 bolívares y los choferes tienen que esperar porque no se quieren conflictos con el gobierno ni con los usuarios. “Hay un compromiso asumido y es cuestión de horas o días que se concrete el nuevo aumento”.