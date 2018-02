Hace unos días atrás, estábamos revisando un set de 5 infografías del español Alfredo Vela que se titulaba “50 malas prácticas de un perfil de LinkedIn”. Cada una de las cinco Infografías tenían 10 malas prácticas, lo que sumaba la cifra de 50 (1, 2, 3, 4 y 5). Lo que hicimos en este artículo fue seleccionar 5 de las que creemos son las cosas que debemos evitar en nuestros perfiles de esa famosa red profesional, como lo es LinkedIn.

1. No participar en LinkedIn:

Definitivamente no participar en LinkedIn es el mal primario. La omisión que nos impide participar e interactuar con la red profesional de mayor impacto a nivel mundial. Si todavía no tienen una cuenta en LinkedIn les invitamos a que la abran hoy mismo visitando el enlace http://LinkedIn.com. También pueden leer otros de nuestros artículos relacionados con el tema que les ayudarán a comprender la importancia que puede tener esta red en nuestra carrera profesional (Resolución de año nuevo: Estar en LinkedIn y El poder de LinkedIn)

2. Falta de constancia:

La constancia es la clave del éxito para muchos aspectos de la vida. Debemos entrar con frecuencia a nuestro perfil de LinkedIn para revisar quiénes nos han pedido una “invitación a conectar” y aceptarla si creemos que es lo correcto (se tiene que tener presente que, a diferencia de otras redes sociales, es difícil encontrar un contacto en LinkedIn que sea malo y que por lo tanto no valga la pena de seguir). También es importante estar pendiente si alguno de nuestros contactos ha recibido una promoción o ascenso en su trabajo y felicitarle por su logro. Lo mismo que haríamos en el mundo real.

3. No personalizar el url del perfil:

Linked nos permite editar el url de nuestro perfil; así que podemos cambiar el url que usualmente nos da LinkedIn de forma automática cuando abrimos una cuenta, por uno que sea fácil de recordar; por ejemplo, http://LinkedIn.com/auralopezderamos.

4. No tener una buena fotografía en el perfil:

No tener una buena fotografía o, peor aún, no tener ninguna imagen en nuestro perfil de LinkedIn es como no estar en esa red. La fotografía de perfil es una pieza indispensable que no debemos dejar a un lado. En el artículo titulado “Cuidado con esa foto en LinkedIn” les damos algunos consejos sobre ese tema.

5. No tener un buen extracto del perfil:

Ese resumen curricular que nos permite LinkedIn justo debajo de la fotografía es muy importante y por lo tanto debemos dedicar el tiempo necesario para redactarlo bien. Esa información es lo primero que se lee. Debe ser corto y de impacto.

Hay muchas otras cosas que debemos evitar en nuestro perfil de LinkedIn como el ser ofensivos, el mentir o engañar diciendo cosas que no somos, el abandonar la cuenta o no seleccionar ni validar adecuadamente las aptitudes. Cada día son más los caza talentos que usan esta red para la búsqueda de personal, así que no desaprovechemos esta gran herramienta para darnos a conocer.

