Feb 20, 2018 7:47 pm

El director general del Servicio de Registros y Notarías (Saren), Nelson José García, informó que desde este miércoles será habilitada una página web a través de la cual los ciudadanos del Distrito Capital podrán solicitar copias certificadas de actas de matrimonio, defunción y partidas de nacimiento.

García, detalló que se trata de un plan piloto que iniciará en el Distrito Capital y “en semanas estará disponible para Miranda y Zulia, hasta alcanzar el territorio nacional”.

Asimismo, explicó que con este plan de citas no se reducirán los trámites que actualmente se realiza en la oficina del Saren, que la finalidad de este proceso es organizar el horario de citas para que no se creen las largas colas que ocurren en las oficinas del servicio, “las personas podrán tener una hora de cita por lo que no hay motivos para que haya colas alrededor de las oficinas”, detalló.

El registro de citas estará activo a partir de las 8 de la mañana de este miércoles. “quienes vayan a hacer un trámite la semana que viene, tienen que solicitar la cita”.

Los usuarios que deseen legalizar documentos o solicitar copias certificadas de actas de matrimonio, defunción y de nacimiento deben ingresar a http://citas.saren.gob.ve y completar el registro, una vez culminado, el sistema le arrojará la cita con un código de validación, éste debe ser presentado en el registro principal correspondiente