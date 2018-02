Publicado en: Opinión

Feb 21, 2018 7:39 am

“No hombre, Cabello. ¿Para que perder tiempo en adelantar inconstitucionalmente las elecciones para la AN? Dígale a sus borregos tarifados de la ANC que la disuelvan y nombren a dedo una nueva. ¿Qué es eso para ustedes? No sean hipócritas”.

Así le respondió por la red social twitter Aristeguieta Gramcko a Diosdado Cabello ante el anuncio de éste de adelantar, para el mismo día de la farsa electoral presidencial, los comicios parlamentarios en Venezuela. De inmediato el twit se convirtió en tendencia.

Y es que la propuesta directa de Cabello es: si Maduro se roba las presidenciales, yo me robo las parlamentarias. Confiesa pues lo que todos sabemos: nadie reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente por inconstitucional e ilegitima. El indecente planteamiento es una muestra de debilidad del régimen que se sabe acorralado dentro y fuera, que vive una irrealidad que raya en la demencia, cuando lo sensato sería hacerle caso al señor Tillerson, y buscar “una linda hacienda en Cuba” para el exilio.

Otra muestra de la debilidad del régimen es que ahora Maduro si quiere hablar con el presidente del imperio, a lo que la Casa Blanca respondió enseguida que Trump solo sostendrá un diálogo con Maduro, cuando se restaure la democracia en Venezuela. No hablará con quien sale cuando habrá tanto de que conversar con quien entra. No habrá diálogo con Maduro. Su tiempo y oportunidad ya pasó.

Aquí la tercera muestra del agotamiento de quien aún despacha desde Miraflores. “Llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas…” Y es que el indocumentado a pesar de habérsele retirado la invitación a Lima, quiere tener reconocimiento internacional a la fuerza, mostrando una actitud de quien no está en sus cabales que le ocasiona mayor aislamiento de los mandatarios de la región, el mundo y sus pueblos.

El mensaje por señas anunciado con bombos y platillos ha sido la burla generalizada y una muestra mas de la flaqueza de la dictadura; por cierto que en la puesta en escena no actuó Diosdado…!esa si fue una tremenda seña! que nos confirmó la fractura interna del llamado chavismo que ahora se dividió en psuvistas y, los plagiarios o copistas de nombre en plural -no de intenciones-, agrupados en “somos Venezuela” que tienen a la cabeza a quien no posee partida de nacimiento de este país. ¿Qué tal?

Mientras tanto quienes disentimos de este régimen nos juntamos cada vez más. A la tarima de los “radicales” se suben cada minuto opositores quienes han entendido la verdadera naturaleza del régimen: imponer a la fuerza, mentir para estafar, confiscar para robar, esclavizar al pueblo para asesinarlo de hambre… o a plomo. Pero la justicia siempre llega.

Al venezolano de a pie no le interesa el tema electoral, la realidad es que dividimos nuestro tiempo en buscar alimentos y medicinas, hablar cada vez peor del régimen, rezar para que Dios nos ayude a salir de la pesadilla y prepararnos para el momento final de lo que alguna vez se llamó revolución.

