Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 21, 2018 8:10 pm

El presentador de TV, Diosdado Cabello aseguró que nunca presionó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz para que acusara al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López en el juicio por el que se le sentenció a casi 14 años de prisión.

LaPatilla.com

Durante su programa semanal respondió a los señalamientos de la representante del Ministerio Público y afirmó: “Tú no lo acusaste de asesinato (…), no te he presionado jamás, Leopoldo debería ser juzgado por asesino”.

“Yo no te he presionado, mi posición es pública, he solicitado que se reabra la investigación y se le acuse de asesinato (…) ojalá sea así”, sumó.

Cabello dijo que cuando los fiscales del caso iban a acusar a López por asesinato, Ortega Díaz ordenó retirar los cargos y dejó que se le acusaran de “delitos menores”.