Feb 21, 2018 4:21 pm

El abogado Enrique Aristeguieta Gramcko emitió una carta pública a la directiva de la Asamblea Nacional, a quien le exige hacer cumplir la destitución de Nicolás Maduro por abandono del cargo, tal como lo declaró el Poder Legislativo el año pasado.

A continuación el texto íntegro:

Ciudadanos

Presidente y demás miembros de la Asamblea Nacional

Palacio Federal Legislativo.-

Me permito dirigirme a ustedes, con el fin de formularles el planteamiento que paso a exponer: Habida cuenta de que el régimen de Nicolás Maduro ha cerrado toda posibilidad de una salida electoral a la crisis que afecta a nuestra nación, creo procedente que se retome el Acuerdo Legislativo del 9 de enero de 2017, mediante el cual fue destituido el Presidente por “abandono del cargo”, con perdida de todas sus atribuciones, decisión que no se ha hecho cumplir pese haberse convertido el mencionado ciudadano en un presidente de facto que actúa a espaldas y en contra de lo establecido en la constitución nacional

Además les hago esta solicitud, creyendo interpretar el sentir de casi ocho millones de venezolanos que así lo votaron en el plebiscito del pasado 16 de julio de 2017, convocado por ustedes mismos. Allí entre otras cosas se aprobó la designación de un “Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional” y además se le exigió a la Fuerza Armada Nacional “obedecer y defender la Constitución del año 1999, y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional”.

Quizás esta propuesta pueda parecer audaz, pero en realidad no lo es tanto. Primero, porque se basa en los artículos 333 y 350 de la Constitución; segundo, porque cuenta no solo con el respaldo del pueblo venezolano, sino además con el de la comunidad internacional, cuyos mensajes debemos agradecer e interpretar debidamente; y tercero, porque la situación del país es de una gravedad tal, que no es posible seguir postergando un cambio de gobierno para poder poner fin a la represión, la hambruna, la escasez, la hiperinflación, el caos y la crisis de salud que azota a nuestro pueblo y que cada día se cobra numerosas vidas.

Estoy seguro que el nuevo gobierno de transición, a ser designado por ustedes lo antes posible, contará desde sus inicios con el apoyo de todas las fuerzas vivas del país: los trabajadores y obreros, los empresarios y emprendedores, las academias y las universidades y por supuestos las organizaciones políticas democráticas. Una vez designado ese nuevo gobierno, se le deberá comunicar dicha decisión a las Fuerzas Armadas, para ordenarle su acatamiento inmediato, así como también se le comunicará a la Iglesia y a todas las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, a fin de que sus respectivos gobiernos reconozcan al nuevo Poder Ejecutivo.

Sin otro particular al cual hacer referencia, me es grato suscribirme de ustedes. Atentamente,

Enrique Aristeguieta Gramcko