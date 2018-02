Publicado en: Opinión

¿Qué pasa en el chavismo? ¿Por qué si tienen la “Constituyente cubana”, quieren eliminar la actual AN? Ciertamente el parlamento nacional, ha sido un obstáculo para no permitir al régimen terminar de construir su Totalitarismo completo. No estoy diciendo que hemos salido bien de esta pelea, solo que estaríamos mucho peor. En apariencia, con una pequeña parte de certeza, lanzó la idea Diosdado para simular el objetivo real y creer su pretensión, de continuar dividiendo la oposición. De hecho, aunque Delcy Rodríguez lo desconozca y señale como autor de la propuesta a Nicolás, fue el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello quien llevó la solicitud de adelanto de las elecciones legislativas.

Descabellada o no, la idea nació en El Furrial. Fue durante la última parranda, con sus asesores, que el Segundo planeó la jugada. Desde Diciembre como lo anuncié en Columnas pasadas. Es infantil creer, la común intención de aumentar el control político de la nación. Ya lo tienen. En cuanto a la MUD, ¿Dividir más lo dividido?

Coincido con algunos analistas, al señalar como propósito, querer generar “el contrapeso en la distribución del poder en el chavismo”. Ese es el lomito de este animal político que acecha a quien tiene el poder. Diosdado sabe que el nacimiento de Somos Venezuela, no es más que el acta de nacimiento de una autocracia a lo interno. Maduro está convencido. Pensara “Puedo ser como Chávez. Superar su poder y control”.

Diosdado lanza la propuesta disimulada para enfrentar al Bloque Maduro-Rodríguez. El auténtico líder del PSUV es él. Recorrió el país, luego de la derrota del 2015, cuando en el PSUV tenían la “moral en el suelo”, mientras el otro hablaba con “pajaritos” y permitía que su familia y la de Cilia hiciera más desastres. Diosdado ha hecho como decimos en política, todo el trabajo de “manoseo” de la dirigencia. La estructura tiene “feedback” con su figura, cosa que nunca ha hecho Nicolás ni como Presidente. Diosdado se ve “fuera de la foto” después del 22 de abril o cuando sea el proceso.

NICOLÁS JUEGA AL POKER POLÍTICO: CUBRE LA APUESTA Y LA AUMENTA.

Hace años leí un libro Downing Street Blues: A History of Depression and Other Mental Aflictions in Brithish Prime Ministers (El Blues de Downing Street: Una historia de la depresión y otros males mentales en los Primeros Ministros británicos), por Jonathan Davidson, profesor de psiquiatría en el centro médico de la universidad de Duke en Durham de EU. Trate de repasar algunos capítulos ahora que estoy exiliado en mi propio país. Censurado en la radio y tv, he aprovechado el tiempo. El autor señala que es común que los políticos sufran de trastornos mentales, los más comunes: ansiedad social, depresión severa y bipolaridad, tal como lo demuestra un 75% de los mandatarios de Reino Unido, un 75% que habría sufrido algún desorden. Inmediatamente recordé a Nicolás. A quién yo conocí por allá en el 2005. Un hombre bromista. Sin ninguna densidad intelectual. Me llamó la atención que es muy observador. Gusta de hacer “caricaturas mímicas” de las personas. Sabe que Diosdado es un hombre más peligroso cuando sufre heridas. Las tiene. Si en algún momento llegara la “hora cero”, Nicolás no dudaría en “negociarlo”, como lo hicieron con El Pollo Carvajal, quien se salvó de casualidad, por los eternos “colaboracionistas”.

El paciente-siquiatra aconseja atacar en esta circunstancia de debilidad política de la dirigencia opositora. Maduro acepto el reto de Diosdado y le dice “No solo AN, también a nivel regional y local”. Se armó la pelea. Diosdado es la mano si jugamos póker. Lo mejor de todo es que la opinión pública, solo imagina una jugada contra una MUD, prácticamente “inexistente”, donde algunos caerán y reaccionaran ante la escena de quedar fuera por completo. Luis Florido debe preocuparse. Igual que otros tantos, que viajan, cobran en dólares, etc.

Hay una división. Es declarada, obvia, inocultable. Somos Venezuela, lleva como fin “minimizar” el PSUV. La Vicepresidencia para Jorge Rodríguez es un hecho y el además, como buen sicópata, se imagina más cerca de la Presidencia.

DIOSDADO EN TRES Y DOS

Para tratar de predecir lo que hará Diosdado, no podemos recurrir a la historia política, sino a la historia criminal. Recomiendo leer Capone, Escobar, CaraCortada. Esta es una pelea de MAFIAS. Mucho más con unos personajes que no pueden poner un pie en el mar, porque los agarra la jurisdicción internacional. El primer trabajo de cada uno, Nicolás y Diosdado, es hacer una revisión de sus aliados, de sus fuerzas y los territorios que dominan. ¿Qué hará Elaissami? El Siquiatra-Paciente lo “ponchó” sin lanzarle. Otro que aspira a Vicepresidente, es el Fiscal de la Constituyente, quien ante la duda sobre su personalidad, grita en pleno foro de “ovejas-constituyentistas” “Aquí si hay cojones”. ¿Serán los mismos de abril del 2002? Aún nos falta escuchar a Elías Jaua, quien va a mucho a la zona de barlovento.

No es primera vez que esto ocurre en el chavismo. Recuérdese el caso Miquilena, Arias Cárdenas.

Doloroso es carecer de una oposición, sin terminar de entender cuál es su papel y no sabe instrumentalizar los escenarios presentados a su favor.

Vuelve a la mente del mal hijo de “El Furrial”, el recuerdo de aquella frase del 8 diciembre del 2012 “Plena como la luna Llena”. La penumbra se le vuelve a aparecer.

Desde hace mucho tiempo, hemos sostenido que la oposición que sacará a Maduro del poder, podría nacer del propio chavismo. Quien lo haga, curiosamente, repito como muchas veces, pudiera ser el nuevo héroe de la patria y no exagero.

Esta historia la continuaremos en otro momento.

REGION CAPITAL

POR DIOS Henri Falcón El problema no es que haya venezolanos “bolsas” (algunos) y yo en lo particular, lo que me molesta es que tú estés convencido. Te lanzas de candidato y tienes la osadía de gritar que ganarás. No pudiste en Lara con una mujer sin ningún peso político, como la “Almirante” y vas a poder con “Nicolás Maduro”. Dijiste que “allá te hicieron trampa” y te enfrentas al “Papa de los Helados” de la mafia que nos gobierna, ¿Vas a poder derrotarlo? En Lara acusaste a PJ y VP de vendidos y crees que en esta te van a ayudar. Ahora es a nivel nacional. No tienes prácticamente partido en el 75% del país. La seriedad reclama. Tienes razón en muchas críticas sobre el G4 de la MUD. Tu candidatura solo sirve a los propósitos de darle alguna apariencia política a una campaña. Hasta ahora un Pastor muy comprometido moralmente, era el contrincante. El único apoyo de peso que mostro fue a la hermosa Diosa Canales. Para bailar se necesitan dos. Falcón, es un hombre inteligente. Buen perfil. Su presencia, le da a Nicolás la característica elección que quiere mostrar. Desgraciadamente, perderás todo lo que es avanzado. ¿Con que te quedarás? Haga usted el juicio.

Posdata: Aun confío en que se retire.

LA DOBLE MORAL CASO ROBERTO RINCON:

Si el talón de la chequera de pagos de la boda del hijo en España hablara…

Unos artistas y un empresario, zuliano por cierto, identificados con la oposición, han tenido muy buenas relaciones con el gobierno. Eran los que le montaban los “toques”, al hoy en desgracia empresario Roberto Rincón. Todas las fiestas del mencionado, las tarimas, los grupos, se los contrataba este empresario. Dos grupos de artistas eran los favoritos. En Venezuela y en el exterior. Ellos cobraban cuatro veces más de lo normal. La DEA está al tanto y están investigando. Curiosamente algunos son presuntamente “muy opositores”. Tengo los estados de cuentas, facturas, a buen resguardo por si algo ocurriese con mi persona. Antes de que los “payasos” habituales señalen de porque no doy nombres, les respondo: Vivo en Venezuela y no tenemos democracia, así que no me pueden pedir que actúe como si estuviera en una y además, desconozco si todos los nombres tienen la misma responsabilidad. Sigo investigando.

POR DIOS DON OMAR Barboza Yo entiendo su estilo “diplomático”. Después de 19 años de abusos, de violaciones, etcétera, usted dice “pareciera” que el gobierno ha tomado el camino de la ilegitimidad. ¡Carajo!, no sé ni que decir. Puede importarle al pueblo venezolano que desaparezca un parlamento inexistente, no respetado por el gobierno. Yo puedo entender la importancia de mantener lo único que nos permite enfrentarlo. El pobre que sufre, padece, ustedes creen de verdad le interese. A los efectos, la constituyente cubana es la que legisla, hace, quita, fija.

INTERESANTE La Ruta que plantea el joven Carlos Moreno, Coordinador Mundial de Estudiantes&Lideres venezolanos en el exterior. El plantea la designación de un Gobierno en el exilio, un Presidente. Jurídicamente puede verse mal. Sin embargo, con el reconocimiento de EEUU, Europa y algunos gobiernos de América, es mucho lo que se puede avanzar políticamente, además de presentar a la gente una Hoja de Ruta. No digo que sea la mejor opción. No basta decir “No vamos”. Necesario es presentar planes, acciones…

MALAS NOTICIAS: La segunda subasta del DICOM quedo de la siguiente manera: 36131,10 Bolívares por euro, equivalente a 44562,29 Bolívares por dólar. Un amigo, pujó a razón de 50 mil Bolívares por los verdes y no fue adjudicado. Gobierno otorga a quien les “dé la gana”. Mi amigo quedó por encima del resultado de la subasta y no pudo ganar. En toda subasta el que puje por encima del resultado final, gana. Este gobierno lo que quiere a mi juicio, es tapar el valor real para que el paralelo no siga subiendo.

CARABOBO

SEÑOR FISCAL QUE TIENE COJONES. No le pedimos tanto, solo que tenga el valor de cumplir su papel. “Casi 7 meses después difieren la audiencia preliminar del caso de Leonardo González activista de DR. Yaso y asesinado en Naguanagua Carabobo.

ZULIA:

DENUNCIA: 48 ancianos están a punto de ser echados de la UPSO, Unidad Psiquiátrica de Occidente, ubicada en la calle 75 Nro 18—48 sector Paraíso Maracaibo, por falta de pago del Seguro Social. Es una clínica semiprivada. Pacientes con problemas mentales (esquizofrenia, bipolaridad). La señora Norma Lucia Cortez me informa que algunos han muerto, como también ocurrió gracias a la misma autoridad de salud pública con muchos pacientes del Hospital Psiquiátrico de la Concepción.

CONOCIENDO Al Gobernador Omar Prieto. La advertencia a los chóferes no es una amenaza, es un hecho cierto y garantizado. En el Zulia, para lo único que hay gobernador es para impedir las protestas.

TRISTE PAPEL La oposición no sabe ser gobierno en el Zulia y se dejaron arrebatar gobernación y alcaldías. Tampoco saben hacer oposición y enfrentar los gobiernos, que en la mayoría, de los primeros 100 días, 60 no han logrado darle forma a una gestión. El Gobernador va de error en error. Él y su equipo se creen autosuficientes y no han resueltos ni en un 25% ninguno de los problemas a los que se comprometieron: Problema eléctrico, bachaqueros, inseguridad (regresaron los secuestros), con la represa completamente llena, falla el agua, no me quiero imaginar que sucederá en sequía. Solo en infraestructura han atendido levemente algunas carreteras. No hay vocero, porque el responsable de medios es un vulgar lazarillo, que como mercenario persigue a quienes somos críticos. Ni hablar del Alcalde de Maracaibo. Un socialista que vive al estilo de Donald Trump, valdría la pena cantarle la canción que reza “Ay Juan José me da pena verte…” Otros Alcaldes los vemos más activos como el de Cabimas por ejemplo. Lo lamentable es el triste espectáculo de la oposición, salvo dos o tres voces, pareciera que el miedo o el arreglo los dominara.

CON FALLAS Y ERRORES Felicito a Carlos Alaimo por seguir. Tenemos serias diferencias, sin embargo reconozco su constancia y en política, en esta circunstancias, eso vale mucho.

