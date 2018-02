Publicado en: Actualidad, Internacionales

Feb 22, 2018 8:33 am

Jorge Rodríguez, cubano residente en Tampa, Florida, fue amenazado tras denunciar que a su padre le amputaron un pie y parte de la pierna en un hospital de Cuba por supuesta negligencia médica, reseñó El Nuevo Herald.

Rodríguez publicó la semana pasada un video en Facebook en el que contó cómo su padre sufrió 41 días en el Instituto Nacional de Angiología de La Habana y perdió primero los cinco dedos del pie derecho y luego le amputaron parte de la pierna.

El cubano, bombero y paramédico en Tampa, contó que su padre de 55 años llegó en enero a Cuba a visitar a su madre. Fue a un hospital por una herida en un dedo del pie ante el riesgo de que se le infectara y le causara mayores complicaciones por ser diabético.

“A los cuatro días los dedos estaban infectados. Se dieron cuenta de que tenía un trombo en el pie y que por eso el oxígeno no fluía y le pasó la isquemia. No se dieron cuenta, no hicieron ultrasonido porque acá todas las máquinas están rotas”, dijo.

Rodríguez denunció que días después le curaron la herida a su padre con una gaza con vinagre puro y que la complicación fue tal que tuvieron que amputarle la parte inferior de la pierna.

“¿Ustedes saben lo que hicieron? Un doctor cogió el pomo [frasco] de vinagre sin mezclarlo con agua, lo echó a una venda y se lo puso en el pie. Al otro día me llama a decirme que mi papá cogió una infección y que hay que picarle la pierna. Le pudrieron la pierna con vinagre”.