Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 22, 2018 6:30 pm

Familiares de los pacientes del Hospital Universitario de Caracas, denunciaron las verdaderas condiciones en las que se encuentran el recinto médico desmintiendo las declaraciones del gobierno de Nicolás Maduro, sobre que no existe una crisis humanitaria en el país.

“Aquí no hay nada, no tengo el medio como hacerle los exámenes , la medicina que no se consigue, entonces se me ira a morir porque aquí no hay nada”, son las declaraciones de un familiar de un paciente que se encuentra en el clínico, compartidas por un video de la Voz de América.

Asimismo, la señora identificada como Cruz Allen le reclamó al gobierno que no solucionan nada “Al gobierno venezolano que se encargue de esto, la salud es lo primero y necesario. Esos bonos que no sirven para nada que están dando es mejor que se enfoque en esto en la medicina en estos pacientes que se están muriendo de hambre de todo”.