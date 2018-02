Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 22, 2018 4:52 pm

La crisis del país va más allá del efectivo, de la falta de transporte y de la económica, es una crisis de valores ante esto todo el país está desmembrando, lo peor de todo es la crisis del hambre, esa es la más dolorosa y la peor, ver a que muchos venezolanos comen en la basura, 8 de cada 10 venezolanos no comen las tres veces al día.

Así lo os señaló el director nacional de la encuestadora pronostico Francisco Bello, en el programa Bajo La Lupa, con los periodistas Deudelis Oviedo y Jonás Jiménez.

El analista político nacional aseguró que el panorama es incierto porque ocho de cada diez personas rechazan a Maduro, más de la mitad de los venezolanos no asistiera a votar en las elecciones presidenciales, por eso y por las faltas de las garantías electorales estas elecciones presidenciales serán un acto procesalista del Gobierno, al cual están invitado , Claudio Fermín, el Pastor, Falcón entre otros. A esto le quiero agregar que Fue una aberración de la oposición haber ido a las elecciones municipales e ir a cualquier elección sin garantías que convoque la ANC.

Estamos montado en una olla de presión y el gobierno no permite activar la válvula de escape, solamente un treinta por ciento seis de cada que no iría a votar.

No hay ninguna posibilidad para convocar elecciones parlamentarias, esta son las segundas elecciones que no se convoca correcta, allí están las municipales, no se cumplió con la ley de procesos electorales, ni el cronograma electoral con los lapsos que establece la ley.