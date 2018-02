Publicado en: Actualidad, Economía

Feb 22, 2018 9:03 pm

En eso de los trucos, sacar una moneda de la nada no es tan difícil, o eso me dice Internet. Unos minutos en un sitio web, unos pocos minutos en seguir las instrucciones con una moneda de su elección, luego un momento frente a un espejo para perfeccionar su prestidigitación, y sí, con dedicación y práctica, usted también puede ser un maestro en crear dinero de la nada.

Por Joe Chidley en Financial Post | Traducción libre del inglés por lapatilla.com

O puede hacerlo de una manera aún más fácil, con solo emitir una criptomoneda. Como Venezuela está haciendo.

A principios de esta semana, el gobierno venezolano lanzó la fase de preventa de una moneda digital respaldada (o eso es lo que pregonan) por las vastas reservas de petróleo del país. El presidente socialista, Nicolás Maduro, anunció la creación del llamado “petro” el pasado mes de diciembre cerca del apogeo de la locura de Bitcoin, convirtiendo a Venezuela en el primer país del mundo en lanzar oficialmente una criptomoneda.

Aplausos por la innovación en general. Pero detengámonos por un momento y notemos aquí las ironías. Teniendo en cuenta los impulsos libertarios que sustentan la criptografía -ya saben, la opinión de que la gente debería poder comprar bienes y servicios libres de la supervisión gubernamental o de la manipulación monetaria- ¿no es extraño que la primera oferta soberana sea de un régimen autoritario con un vasto registro de comportamiento antidemocrático y de abusos contra los derechos civiles? Por otro lado, dados los mismos sentimientos antigubernamentales, ¿no es lógico que la primera moneda secreta soberana sea emitida por un estado afectado por su disfunción, por las crisis humanitarias y el colapso aparentemente inevitable?

¡Oh! ¡Qué bien! Maduro ha estado vendiendo el petro como una “gran respuesta” a lo que él ve (o dice que son) los grandes problemas del país: la hegemonía del dólar, las sanciones de Estados Unidos, los cerdos capitalistas rapaces alineados en sus fronteras, y así sucesivamente…

Otros observadores podrían señalar otros problemas: inflación que el Fondo Monetario Internacional alerta que pudiera alcanzar el 13.000 por ciento este año; una tasa de desempleo que probablemente sea de alrededor del 25 o 30 por ciento (el gobierno dejó de publicar cifras de desempleo en 2016); o la escasez desenfrenada de alimentos y medicinas.

Más específicamente, podrían notar algunos pequeños problemas con la industria petrolera venezolana que el gobierno anuncia que respalda al petro. La producción, que representa el 95 por ciento de las exportaciones del país, ha disminuido a su nivel más bajo en 15 años, a medida que la infraestructura se deteriora y el capital extranjero se agota. Venezuela y su compañía petrolera estatal están ahora en mora en pagos de deuda por aproximadamente US $ 1.7 mil millones.

Incluso con el rebote en el precio del petróleo desde el colapso de 2014, la economía bajo Maduro no se ha recuperado, y no lo hará pronto: el FMI espera que el PIB se reduzca en un 15 por ciento este año. Si eso se cumple, la economía venezolana se habrá contraído en un 50 por ciento en cinco años.

Y así, por supuesto, el punto desesperado del petro es recaudar dinero para mantener las luces encendidas de la “revolución”

Si le interesa, así es como funciona, de acuerdo con el libro blanco de 22 páginas de la Superintendencia de Criptomonedas y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN, para abreviar).

Se emitirán un total de 100 millones de petros, cuyo valor está vinculado al precio del barril de crudo venezolano, que ronda los US $ 60. En la preventa, que se extenderá hasta el 19 de marzo, 38.4 millones de petros se están poniendo a disposición de inversores privados en una serie de tramos con descuentos decrecientes; los primeros 3,4 millones, por ejemplo, se vincularon para venderse a un descuento del 30 por ciento del precio del petróleo de referencia.

La oferta inicial comienza el 20 de marzo y está abierta al público. Cuarenta y cuatro millones de monedas estarán disponibles para la compra, y SUPCACVEN se quedará con el restante 17,6 por ciento de la emisión total. Aún no está claro dónde o cómo se comerciarán los petros; el gobierno venezolano se ha comprometido a honrarlos como pago de impuestos y otras transacciones públicas, así que eso es todo. Aparentemente, los titulares no podrán canjearlos por un barril de petróleo, lamentablemente.

Teóricamente, el valor total de la emisión, a los precios actuales del petróleo, sería de aproximadamente US $ 6 mil millones, pero con descuentos podría generar un par de mil millones, más o menos, para el gobierno. SUPCACVEN afirma en su libro blanco que el 45 por ciento de los fondos recaudados, que podrían ascender a mil millones de dólares, se gastará en “el continuo desarrollo tecnológico del Petro y su ecosistema con el fin de promover su adopción masiva”. (Es difícil de ver cómo un ecosistema criptográfico de miles de millones de dólares mejorará mucho la vida de los venezolanos o satisfará a los tenedores de bonos de Venezuela, que ahora cotizan a alrededor de 20 centavos por dólar. Pero de todos modos … el otro 55 por ciento será “destinado a la República” por el apoyo dado al uso de Petro, “y colocado en un fondo soberano”. Los detalles son escasos, como es típico;

De todos modos, Maduro ya ha elogiado la preventa como un gran éxito, alegando, sin ninguna evidencia de respaldo, que recaudó US $ 735 millones en las primeras 20 horas. Incluso si lo afirmado fuese cierto, y ese es un gran “si”, su truco con la moneda petrolera no traerá a Venezuela de vuelta del borde del precipicio, o incluso no lo ayudará a acceder a los mercados financieros mundiales a través de la puerta trasera. Las autoridades estadounidenses ya han dicho que comprar Petros equivale a una extensión del crédito a Venezuela, lo que contraviene las sanciones.

Con las elecciones (amañadas) programadas para abril (una predicción boba: Maduro ganará), no parece que eso cambie mucho para Venezuela, sus ciudadanos o sus acreedores. Solo pueden esperar que, tarde o temprano, el presidente intente otro truco con otra varita mágica.

Por supuesto, si eso sucede, el petro no valdrá nada. Como tampoco lo vale hoy, ¿o no es así?