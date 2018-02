“Si los pueblos área del caribe y Latinoamérica, no apoyan a la diáspora venezolana y no encontramos esa ayuda para quienes quedamos dentro de Venezuela, las esperanzas nuestras se verán más truncadas pues este régimen no nos representa a ningún venezolano,” dijo Alcides Padilla, secretario nacional Organización ABP.

Nota de premsa

El proceso de aislamiento hecho por países no afectos al totalitarismo impuesto en Venezuela, han otorgado una honda preocupación contra algunos personeros del régimen pero eso no es suficiente, aunque sabemos que ese bloqueo no afecta al venezolano común, el gobierno gasta los dineros de alimentos y medicinas, para mantener su mentira que todas esas restricciones son contra Venezuela y sus ciudadanos, indicó tajante.

“Esa falsa es lo que ellos llaman guerra económica, y le ha costado todo el dinero al gobierno mantener esa mentira, y hoy la hambruna y los padecimientos, no es normal dentro de Venezuela. Pues, esa cacareada guerra es contra los dineros mal habidos que ellos han usufructuado durante 19 años y hoy se les regresa como un boomerang, no contra los vecinos de Antímano aquí en Caracas ni los vecinos del municipio Heres allá en el estado Bolívar o Maracaibo, afirmó.

Los gobiernos que no han hecho lo conveniente deben ponerse las manos en el pecho, pensar y suscribir, un pronunciamiento que declare formalmente que el régimen no representa al pueblo venezolano y que sus acciones son totalmente ilegítimas, por tanto, el mundo entero debe salir a apoyar a los venezolanos, que no a su gobierno, como en otras épocas lo hicieron verdaderos gobiernos venezolanos demócratas, agregó.

Si ese camino no se traza, si la diáspora sigue siendo un barco en la mar, tanto ellos allá afuera como nosotros aquí adentro, veremos instaurarse un gobierno que hace elecciones y habla de democracia, solo para mantenerse en el poder, pues las acciones son totalmente contrarias a lo que debe ser un buen gobierno, aseguró Padilla.