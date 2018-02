Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 23, 2018 9:13 am

El director nacional de la Federación Nacional de Comunas y Consejos Comunales, Italo Zapata, planteó el rechazo de esta organización por las consecuencias que el déficit de efectivo ha generado para las personas de la tercera edad, factor que impide el cobro regular de su pensión, al tiempo que alertó que esta situación vulnera los derechos de este grupo etario.

“Como si no fuera suficiente que el dinero no alcance para cubrir sus necesidades, ahora es una humillación para nuestros abuelos que se vean forzados a hacer largas colas o hasta pernoctar alrededor de un banco para cobrar la pensión, hoy quienes requieren mayores cuidados, quienes dedicaron toda su vida a trabajar por Venezuela, pasan sus días de banco en banco tratando de cobrar una pensión que si acaso le alcanzará para comprar un kilo de queso” manifestó Zapata.

Fenacomunal denunció que hoy los adultos mayores sólo reciben 10 mil bolívares de lo correspondiente a su pensión, viéndose entonces obligados a acudir de manera periódica a las instituciones bancarias en busca de billetes.

“¿Qué hace hoy un abuelo con 10 mil bolívares? ¿Qué medicina puede comprar? Es la calamidad que viven, y es una clara violación a sus derechos, el estado tiene que atender esta situación, en cualquier lugar de Latinoamérica, el adulto mayor es prioridad y cuenta con una protección social, en Venezuela pareciera vamos en la dirección contraria, no tenemos medicinas, no hay alimentos, y ahora no tenemos dinero” acotó el director de Fenacomunal.

Italo Zapata no descartó acciones conjuntas con los representantes de este grupo etario para exigir al ejecutivo que afronte la situación de los adultos mayores y garantice sus derechos fundamentales.

Nota de prensa