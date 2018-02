Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 23, 2018 2:57 pm

ProCiudadanos presentó un proyecto país

Caracas 23/02/18. (PS).- Leocenis García, principal líder del movimiento político ProCiudadanos, presentó este viernes al país lo que denominó un proyecto país ante la difícil situación que atraviesa Venezuela en estos momentos, como consecuencia de que en el país existe, “mucha irresponsabilidad política cuando se habla de candidatos y se desconoce por completo cuál es el plan de parís que puede haber detrás de cualquiera de ellos”.

Explicó que para su organización es fundamental el establecimiento de una hoja de ruta que pase por la vía electoral, “siempre que haya garantías y observadores internacionales confiables como bien pudieran ser México, Estados Unidos o Colombia para generar una acción que permita recobrar la fe en el voto y el establecimiento de condiciones que permitan generar un cambio de rumbo en el más corto plazo”.

El evento, que contó con la participación musical de la cantante Soledad Bravo, sirvió de escenario para que García advirtiera que es imperativo que el gobierno de Nicolás Maduro reflexione ante, “la más dura crisis que atraviesa el país en más de cien años” a la cual dijo, “no es posible darle más largas sin que nadie actúe de forma decidida en pro del rescate de la nación”.

Leocenis García enfatizó que el plan que presentaron es el candidato de su movimiento político, “no para el ego ni para satisfacer a nadie, se trata de un piso para el inicio de una acción de la cual algunos podrán diferir, pero hoy estamos obligados a empezar a discutir sobre el plan más allá que de una persona o un mesías que pueda ofrecerse como salvador de nuestros males”, descartando con esto la posibilidad de que el evento solo se trate del lanzamiento de su candidatura a la presidencia de la República.

Hizo un llamado a la población a crear una lucha por medio de un consenso para que quienes respaldan al gobierno y quienes lo adversan vuelvan a tener fe en el voto frente a un gobierno que no está dando las señales correctas cuando hace el llamado a un proceso unilateral sin condiciones confiables. No hay que olvidar que se puede ganar el gobierno pero no la gobernabilidad”.

Destacó que urge volver al proceso democrático que permita salir del proceso venezolano, “basado en la confiscación de las libertades. Se necesita un acuerdo que hoy no existe por lo que ProCiudadanos da un paso al frente y presenta este camino para el reencuentro de toda la sociedad, tal como ocurrió en grandes y pequeñas naciones víctimas de conflictos, producto de guerras o del odio entre hermanos”.

Aseguró que el plan presentado por su movimiento político, permitirá que la comunidad internacional avale un proceso de cambio en el país. “No hay salidas mágicas, no se trata de que vengan unos marines y resuelvan nuestros problemas, solo debemos estar claros que el gobierno es una minoría y actuar en consecuencia”, concluyó.