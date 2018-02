Publicado en: Opinión

Feb 23, 2018 8:14 pm

Nicolás, sin duda está recurriendo a diversos métodos para intentar tener un contacto más cercano con los venezolanos, en momentos en que su popularidad está en franco deterioro, con la finalidad que sus mensajes tengan mayor alcance y de esta manera hacer lo que hace un candidato en campaña, sumar, al menos, entendemos era la intención.

“Les tenemos una sorpresa, estén atentos”, este fue el anuncio de Nicolás Maduro que generó amplia expectativa en Venezuela en medio de la precariedad económica que vive el país.

Igualmente, en esta ocasión la primera dama Cilia Flores, la mañana del domingo, insistió que Maduro nos tenía una “sorpresa” a los venezolanos, por lo que “ipso facto”, comenzaron a rodar especulaciones de todo tipo, porque dada la situación, esperando una noticia trascendental, algunos comentaron en sus redes sociales que posiblemente anunciaría su renuncia, un nuevo aumento salarial o que simplemente sería un mensaje de su campaña electoral para su reelección.

Pero lo que no esperábamos los venezolanos era que finalmente pasadas las 8.30 p.m. del domingo pasado, un Maduro sonriente acompañado por la primera dama, Cilia Flores, debutara en Facebook Live … transmitiendo un video, que además se reprodujo igualmente a través de la TV venezolana, acompañado por una música que tal vez quería transmitir esperanza, de cerca de 1 minuto y 30 segundos, en el que, desde lo que parecía ser el patio interior del Palacio de Miraflores, vestido con traje oscuro y una corbata roja, usa el lenguaje de señas para expresar que quiere una Venezuela unida y en paz , a decir de ellos, para compartir “el amor que está surgiendo en Venezuela”, de esta manera rezaba el mensaje:

“Soy el presidente Nicolás Maduro. Un saludo a todos y un abrazo para todos. Juntos todos es posible”.

Así se expresó mediante señas en el video en el que la cúpula del madurismo acompaña a su líder para invitar, a los sordos, para que le reelijan en las votaciones del próximo 22 de abril. Aparecen, en el mismo, su esposa Cilia, el vicepresidente Tareck El Aissami e igualmente interviene una mujer que parece ser una indígena de la península de la Guajira, en el extremo noroccidental del país.

Cilia Flores asegura en el video con respecto a su esposo: “Tenemos un gran líder. Yo lo conozco bien”.

Muy sonriente participan también la ex canciller venezolana y Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, Delcy Eloina Rodríguez, quien dice en lenguaje de sordomudos: “Nosotros les decimos con humildad y respeto que los necesitamos a todos”.

Su hermano Jorge, Ministro de Comunicación, no se queda atrás y expresa: “Muchos no nos quieren escuchar, pero seguiremos hablándoles como sea”.

La ausencia de Diosdado Cabello en el video, considerado como el número dos del chavismo, también desató especulaciones sobre su supuesta posición débil y de estar marginado del círculo del mandatario venezolano.

Finalmente, con lo que parecía una consigna en su cuenta de la red social Twitter @NicolasMaduro afirmó: “Queremos una Venezuela Unida, queremos una Venezuela en Paz… Queremos una Venezuela para Todos. No necesitamos levantar la voz para decirlo: Juntos todo es posible”. Ante el estupor de la mayoría de los venezolanos que sinceramente esperábamos otros anuncios, el mensaje fue considerado una “burla” dada la crisis que atraviesa el país de la cual no se encuentra al margen la comunidad sordomuda.

Así las cosas, las reacciones por demás desfavorables, no se hicieron esperar por lo que, Nicolás recibe un aluvión de improperios. Todo tipo de reacciones se desencadenaron en las redes sociales y hubo venezolanos que hasta grabaron sus videos haciendo una parodia, de modo que lo que recibió a cambio no fue paz precisamente, sino por el contrario, una andanada de insultos de venezolanos descontentos con el régimen chavista y hartos de la crisis económica, y de la gestión de un mandatario que no ha podido contener la hiperinflación y el retroceso económico que nos desborda hoy día.

Pero sin duda el mensaje que más llamó la atención fue el de un video publicado por la comunidad sordomuda en la red social, Instagram donde una joven vestida de negro respondió a Maduro en lengua de señas: “La comunidad sorda quiere decirte que estamos cansados de mentiras, de tanta represión, de tanta hambre, de niños muertos en los hospitales. Por favor ya termina, acaba con esta mentira (…)

La joven finalizó su contundente mensaje levantando el dedo medio del puño derecho, en señal de reprobación a Maduro y apuntó:”….tenemos una sola seña para ti”. Otra persona utilizó un video de una conferencia de prensa de las autoridades estadounidenses para bromear afirmando que se trataba de la respuesta de la DEA a lo expresado por Maduro, mientras un usuario molesto aseveró “esto es lo que pasa con los dictadores cuando Estados Unidos le resopla en el cuello! Maduro y su clan privilegiado envían un mensaje de paz en señas mientras el pueblo venezolano le grita que se vaya”.

Aunado a esto, me parece que el panorama se le torno más gris de lo que pensó Nicolás con esta idea, en virtud que la Comunidad Sorda la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven), aprovecho la ocasión pata emitir un comunicado denunciando que el gobierno no atiende las necesidades propias de la población con discapacidad. De modo que aunque expresan que valoran el hecho de incorporar la Lengua de Señas Venezolana en un mensaje presidencial oficial a través del canal del Estado y las redes sociales, sin embargo, repudian que sea una acción aislada dada la proximidad de las elecciones por lo que aprovechan para manifestarle al país cuál es la situación actual de las personas sordas y en general con discapacidad en el país.

En cuanto a las personas con discapacidad auditiva, mediante una investigación donde se abordaron 271 personas, se determinó que del 67% de la población sorda que completa la educación secundaria, solo 10% domina un nivel avanzado de lectura y solo 1% domina un nivel avanzado de escritura. Que solo un 23% accede a la universidad, especialmente por falta de intérpretes, discriminación, exclusión y desinformación. Que el 36% de los sordos en edad de trabajar se encuentra desempleado. Que el 89% desconoce por completo la existencia de leyes que contemplen los Derechos Humanos y un 92% reporta que no ha recibido asesoría de ninguna institución pública al respecto.

Por otro lado, denuncian que cuando van al médico necesitan servicio de intérprete, no tienen acceso a la información en el ámbito de la medicina. Que hay muy pocas escuelas para personas sordas y esto es un problema grave. No hay respeto de parte de los funcionarios policiales. Exigen de esta manera, que se dé cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entre otros tratados internacionales, además el artículo 81 de la CRBV reconoce el uso de la Lengua de Señas Venezolana (LSV) y el artículo 101 establece la incorporación de intérpretes de (LSV) y subtítulos en la televisión, pero esto no se cumple totalmente.

En este orden, solicitan igualmente que se garantice al menos un (1) centro de salud accesible por estado. El acceso a la justicia para personas con discapacidad, habilitando intérpretes para atender a las víctimas con discapacidad. Que se garantice que al menos un (1) organismo público de seguridad por estado brinde asesoría 100% accesible. Que se revise y actualice el currículo educativo en todas sus etapas, para garantizar una educación más inclusiva. Que se habiliten Intérpretes de Lengua de Señas dentro de las universidades públicas a nivel nacional, para garantizar la comunicación efectiva. Que el Estado venezolano cumpla los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en los programas sociales y que se reconozcan las organizaciones que tienen trayectoria y liderazgo en la lucha por los derechos humanos de las personas con discapacidad.

El spot solo es una muestra adicional de que, a pesar del aterrador panorama que hoy vivimos, hay quienes no tienen ningún escrúpulo en obviar la situación de manera descarada, en un esfuerzo por ganar adeptos, queriendo involucrar en la farsa electoral al más débil. Nicolás la verdad, esta en graves problemas, acorralado a nivel internacional, no puede presentarse solo en la contienda electoral, por lo que necesita acompañamiento de manera urgente, razón por la cual presenta un insulso mensaje en lenguaje de señas que significó una falta de respeto para la comunidad sordo-muda de Venezuela. Pero con la mala suerte de que digamos, se le voltio la tortilla, porque no solo no convenció con señas a los venezolanos de que quiere paz, sino que desató demonios en adversarios y seguidores.

El país está en resistencia, frente a una hiperinflación que nos ahoga a todos, y en este orden los niveles de tolerancia merman, los venezolanos no perdemos la esperanza de encontrar una solución a esta crisis que atravesamos, una pronta solución, por eso esperábamos ese día anuncios económicos serios, como mínimo, que se autorizara la apertura del canal humanitario, dada la aguda escasez de alimentos y medicinas y la hiperinflación. Pero no, en la mano de Nicolás solo ofreció, un spot publicitario en señas, llamando a una paz ficticia, sin seguridad alimentaria, ni educativa, ni de salud, ni jurídica y mucho menos en las calles de la ciudad, ¿puede haber paz sin seguridad? ¿Sin libertad? “Lo que hay que ver, Nicolás!

MARIA AUXILIADORA DUBUC P.

@mauxi1