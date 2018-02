Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 23, 2018 10:47 pm

Esta semana podría haber cambio en las fechas de las elecciones, expresó la secretaria general de Acción Democrática (AD), Dennis Férnandez.

Fernández manifestó que es un ajedrez lo que se vive, por eso hay que observar lo que va ocurriendo en los próximos días, además, indicó que puede que haya cambios con respecto a la fecha de los comicios.

La diputada no descartó que AD participe en las elecciones presidenciales si se ofrecen las garantías que se le exigió al Ejecutivo y al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante una entrevista a Unión Radio aseveró que apoya en cualquier instancia la participación del voto porque es una forma de salir de la crisis del país, pero aclaró que si la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no participa, su partido tampoco lo hará.

“Nosotros desde AD estamos convencidos de que la herramienta para salir de este gobierno no es de otra forma que a través del proceso electoral, sino tenemos balas ni fusiles no hay otra alternativa que a través de unas elecciones, pero, si la unidad no va a participar no tiene sentido que un partido aisladamente lo haga”, dijo.

Si el gobierno ofreciera las garantías correctas la MUD resultaría ganador, aseguró.

