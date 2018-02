Publicado en: Opinión

La propuesta de Diosdado Cabello de realizar elecciones presidenciales conjuntamente con diputados a la AN, y luego Maduro, incorporándole los diputados a la Asamblea Legislativa Regionales, todas ellas para el 22 de abril del presente año. Representa un acto de desesperación de un régimen que observa, aturdido, como su líder fundamental se precipita, como ánima sola, por el abismo del repudio nacional e internacional. El pretender cercenar el periodo legislativo a la AN representa un intento de golpe de estado, seco, a la única institución democrática que queda en pie.

Todas estas propuestas violan abiertamente, una vez más, la Constitución Bolivariana de Venezuela y la Ley de procesos electorales vigente, como es costumbre en el régimen. Dejando al descubierto todas las marramuncias que implementaron para obstaculizar e impedir el referendo revocatorio al mandato presidencial de Maduro, que era más sencillo de realizar que estas denominadas megas elecciones.

Los últimos estudios sobre la situación social y económica del país, realizada por las prestigiosas universidades UCV, UCAB y USB (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2017). Señala que la pobreza extrema, por niveles de ingreso, se ubica en 61,2% de la población, y la pobreza multidimensional que vincula el análisis al acceso a la vivienda, servicios, estándar de vida, educación, trabajo y protección social. Indican que la pobreza se ubica en 51,1% de la población con una intensidad de 38,2%, siendo la escaza protección social y los bajos niveles de ingreso las variables que más contribuyen a la pobreza multidimensional.

Los denominados CLAP y el carnet de la patria, instrumentos de coerción social no han detenido la desnutrición masiva de la población venezolana que en promedio ha disminuido once kilos anualmente. Transformaron al país en una sociedad de bachaqueo liquidando el libre acceso a la alimentación del pueblo establecido en nuestra Carta Magna. Construyeron un sistema de vigilancia alimentaria en donde el bachaqueo, al por mayor, lo ejerce el régimen con el control y la distribución de los clap. Representando uno de los actos de corrupción y tráfico de alimentos de bajo contenido calórico y nutriente que nunca se había visto en toda Latinoamérica a excepción de Cuba. Estudios realizados por el Instituto de Ciencia y tecnología de Alimentos de la UCV, señalan que la leche en polvo contenida en las bolsas clap es un compuesto químico que amalgama harina saturada de grasa y sal dando la impresión de ser leche, pero no es homogeneizada y provoca diarrea. Hasta esos extremos de corrupción y atentado contra la salud pública ha llegado el narco estado.

Muchos análisis económicos señalas que para mantener el nivel de gasto y derroche el régimen necesitaría un precio del barril de petróleo a 150 dólares y una producción petrolera por encima de 2.500.000 b/d. Lo que implicaría un ingreso anual de, aproximadamente, 109.500 millones de dólares por concepto de exportaciones. Hoy producimos 1.600.000 b/d de petróleo con un precio del barril que ronda los 60 dólares. Exportamos a USA a penas 400.000 b/d de petróleo. Es decir, un ingreso de 8.760 millones de dólares anuales con una deuda externa que se ubica en 180.000 millones de dólares.

Acabaron con el viejo y nuevo cono monetario y es tal la híper inflación y la escasez de dinero físico que los billetes se revenden en las calles al doble de su precio. Los anaqueles de los comercios están vacíos después del saqueo controlado por el gobierno como regalo de navidad a un pueblo desesperado por hambre.

El fulano Petro ya dio sus primeros síntomas de asfixia. Los negociadores de criptomonedas lo rechazan y el gobierno falsea con cifras irreales de negociación.

Los niveles de escasez de medicamentos son tan graves que padres se encadenan, desesperadamente, a las rejas de los hospitales exigiendo tratamiento médico para salvar la vida de sus hijos.

La dispara de venezolanos que huyen espantados de la hambruna nacional ya son millones y encarnan un problemón para los países vecinos.

Las sanciones económicas impuestas por los países democráticos al régimen y sus acólitos causan un efecto demoledor sobre las finanzas públicas.

Los gobiernos demócratas del mundo han asimilado el talante inconstitucional, corrupto y narco traficante de los que apropiaron del país.

El régimen está como la caricatura del campesino que guindado de la rama de un árbol, tiene a la derecha un panal de abejas africanas, a la izquierda una culebra, en el rio un caimán y en la tierra un leopardo. Acorralados y sin salida.

Hoy, gracias a Dios, soplan vientos de unidad en la oposición democrática. No se puede ir a un acto electoral en condiciones que no garantizan al pueblo, su libre y legítimo derecho al voto sin obstáculos de ninguna naturaleza y ceñido a la constitución y la ley electoral.

Esta nueva postura de la unidad democrática en conjunción con la actitud asumida por el Grupo de Lima, USA, Canadá y la EU, configuran un frente solido interno y externamente, que cristalizan el haz mundial de actuaciones políticas contra el régimen.

El otro paso a seguir es exigirle al régimen de nuevo en las calles, democráticamente, admita elecciones libres, con presencia internacional, nuevo CNE, revisión del REP y libertad plena de los presos políticos, así como, la facilitación del canal humanitario. Lo mismo que plantearon los cancilleres en República Dominicana y el régimen se negó a firmar.

Quien necesita, en forma urgente y desesperada, un proceso electoral para legitimarse es el régimen. Pero con las mismas trampas electorales NO. Perro viejo late echado.

Econ. Nelson A. Pérez Valdivieso Miembro del Secretariado Nacional del Movimiento Progresista de Venezuela. MPV.

