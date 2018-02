Publicado en: Curiosidades, Titulares

Feb 24, 2018 6:41 pm

Un profesor denunció ante la Fiscalía colombiana al padre de uno de sus alumnos que le propinó una golpiza luego de enterarse que había reprobado biología, reseña el portal Pulzo.

El docente, José Miguel Fernández denunció a Hugo Pánchala Ordóñez por las lesiones en el rostro y tórax que le causó este hombre frente a todos sus estudiantes del Instituto Politécnico Municipal, en Cali.

El hecho ocurrió durante la entrega de los informes académicos de los alumnos. El profesor le informó al padre de familia que el niño, que cursa sexto grado, reprobó biología y cuando Pánchala escuchó sobre el bajo rendimiento de su hijo se abalanzó sobre él y lo amenazó.

“Primero me reclamó la esposa y luego el marido me amenazó con acabar con mi vida y la de mi familia, ante lo cual acudí a la coordinación del colegio”, dijo a Caracol.

El docente Fernández agregó: “Cuando salía del salón me cogió a golpes, me dio un puñetazo en la cara, me rompió, me ensangrenté todo y me tiró al piso. Cuando caí al suelo, me agarró a puntapiés”.

Otros profesores se “lo quitaron de encima” y los niños lo recogieron del piso, según relató el educador en varios medios. Dijo que otro profesor lo atendió mientras cerraron las puertas del colegio para que el enfurecido padre no abandonara la institución hasta que llegara la Policía.

