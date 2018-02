Feb 25, 2018 9:42 am

El buque espía Viktor Leonov regresó a Trinidad y Tobago por segunda vez este año y ayer estuvo atracado cerca del Hotel Hyatt. Se espera que el buque parta hoy, reporta el diario The Guardian de Trinidad y Tobago

Por lapatilla.com

Cuando The Guardian visitó el muelle antes del mediodía, alrededor de 15 marineros de la tripulación del barco con uniformes marrones estaban en la popa del barco en su tiempo de inactividad, fumando y usando sus teléfonos celulares. Un oficial con uniforme de camuflaje estaba hablando con uno de los oficiales del barco mientras otro interactuaba con la tripulación.

También había dos buques de la Guardia Costera de T & T, el TTS Gaspar Grande y el TTS Carli Bay, amarrados cerca del área de desayuno del Femmes du Chalet.

Viktor Leonov se fue de T & T la mañana del 15 de enero después de pasar cinco días. Mucha gente ha estado preguntando qué está haciendo el barco de nuevo en Trinidad y su propósito. El barco de 300 pies de largo está armado con misiles antiaéreos. El barco de inteligencia de clase Vishnya o Meridian, de la época de la Guerra Fría, tiene una tripulación de alrededor de 200 personas, y entró en servicio en el Mar Negro en 1988 antes de ser trasladado siete años después a la Flota del Norte, según medios rusos.

Mientras tanto, Marc De Verteuil, que rastrea aviones militares estadounidenses en T & T, dijo que un avión de operaciones especiales C-32B de los EE. UU., Llamado NaRK73, aterrizó ayer en el aeropuerto de Piarco. “Hemos tenido o recientemente (al menos hasta el Carnaval) misiones de vuelo U28A de la USAF sobre Trinidad, dijo De Verteuil. Dijo que estaba basado en el hangar de la Guardia Aérea.

Las fuerzas armadas de los EE. UU. Usualmente despliegan barcos y aviones para vigilar al barco espía ruso.

El diario inglés Daily Star reseñó también la presencia del barco espía.

La periodista del diario News Day de Trinidad y Tobajo publicó en su cuenta twitter una foto del buque en el muelle del Cruise Ship Complex en Puerto España.

Russian naval intelligence-gathering vessel, the #ViktorLeonov, docked at the Cruise Ship Complex in Port of Spain. The ship arrived yesterday and will depart on Sunday, @Newsday_TT was told. pic.twitter.com/ORarq9GNvD

— carla bridglal (@CarlaBridglal) 24 de febrero de 2018