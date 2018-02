Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Feb 25, 2018 10:19 pm

“Black Panther” dominó la taquilla de América del Norte con una sólida recaudación de 108 millones de dólares en 4.020 salas, el segundo mejor desempeño de un fin de semana después de “La Guerra de las Galaxias: El Despertar de la Fuerza”, reseñó Reuters.

“Black Panther”, protagonizada por Chadwick Boseman, ha ganado 400 millones de dólares en el mercado doméstico en sus primeros 10 días de exhibición. El filme de Disney-Marvel también ha recaudado 304 millones de dólares a nivel internacional.

Gracias a “Black Panther” y “Jumanji: Welcome to the Jungle” de Sony, la taquilla nacional del 2018 registraba hasta el domingo un incremento de un 12,5 por ciento a 1.910 millones de dólares, según comScore.

El estreno de Warner Bros.-New Line “Game Night”, protagonizado por Jason Bateman y Rachel McAdams, se ubicó en un distante segundo lugar con 16,6 millones de dólares en 3.488 salas.

En la película, dirigida por John Francis Daley y Jonathan Goldstein, Bateman y McAdams interpretan a pareja cuya noche de juegos se convierte repentinamente en un misterio de asesinato. Los críticos han apoyado a “Game Night”, ayudándola a obtener una calificación de un 82 por ciento “fresca” en Rotten Tomatoes.

En su tercer fin de semana, “Peter Rabbit” de Sony quedó en tercer lugar con 12,5 millones de dólares en 3,707 salas. Eso fue suficiente para superar a la película de suspenso y ciencia ficción de Paramount “Annihilation”, que ganó 11 millones de dólares en 2.102 cines, en línea con las previsiones.

“Fifty Shades Freed” de Universal se ubicó en quinto lugar con 6,9 millones de dólares en 3.265 salas, también en su tercer fin de semana.

La exitosa comedia de aventuras “Jumanji: Welcome to the Jungle” ocupó el sexto lugar en su décimo fin de semana en cartelera, con 5,7 millones de dólares en 2519 cines, lo que lleva su ganancia total en 68 días a 387,3 millones de dólares.