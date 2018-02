Publicado en: Actualidad

Feb 25, 2018 8:20 am

La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha cuestionó la legalidad de las elecciones presidenciales ya que afirma que no es posible que un Presidente de la República sea electo en abril y se juramente en enero del 2019.

LaPatilla.com

“¿Cómo es posible que un presidente sea electo en abril y se juramente en enero? Esto no tiene lógica y es una de las tantas ilegalidades de estas elecciones presidenciales”, dijo Arocha en el programa “Diálogo con”, conducido por Carlos Croes y transmitido por Televen.

Además, aclaró que los venezolanos quieren y tienen derecho a elegir a un Presidente, pero el problema con estas elecciones es que “no poseen garantías constitucionales”.

“Los venezolanos tenemos derechos a elegir. No es solo votar, y yo estoy segura que más del 70% quiere elegir un presidente, pero no hay garantías constitucionales en este proceso. El problema es que estas elecciones no cuentan con garantías, y eso está contemplado en la Constitución”, explicó la Rectora.

A su vez, acusó a la constituyente cubana de querer cambiar las leyes y quitarle poderes a la Asamblea Nacional que fue electa por todos los venezolanos, e instó a dicho organismo “a decir la verdad”.

“Es el colmo que la ANC quiera cambiar las leyes. El pueblo eligió una Asamblea y ellos están eliminándola. Digan la verdad, están eliminando una Asamblea y le están quitando los poderes”, aseveró.