Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 25, 2018 8:29 pm

El padre jesuita y ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Luis Ugalde, considera que buscar una salida a la crisis política venezolana actual no es un trabajo que concierna únicamente a los partidos. A su juicio, “el dilema político para todo venezolano es: o prolongamos este infierno o buscamos salir de él este año 2018, y reconstruir el país”.

Así lo dejó saber durante una entrevista concedida a Prodavinci, donde expone su óptica sobre el momento histórico que atraviesa el país, en medio de elecciones adelantadas, acuerdos no constituidos y éxodo masivo.

“Entonces, todo demócrata tiene que escoger, no hay medias tintas. ¿Qué tenemos? El gobierno monta unas elecciones, en las que usted no puede elegir nada, esa votación cuyo resultado está predeterminado y amañado, por un lado; y por el otro, los demócratas tenemos que salir y tenemos una elección, que la niega el gobierno, pero es un mandato constitucional. Vamos a elegir esa elección. Nosotros no somos abstencionistas”, agregó.

Para leer la entrevista completa haga clic AQUÍ