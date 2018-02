Publicado en: Curiosidades, Titulares

Feb 25, 2018 8:02 pm

Los carros autónomos son lo último en tecnología automotriz, pero la demostración del vehículo de Phantom AI, una compañía que desarrolla sistemas de inteligencia artificial para el control de vehículos de este tipo terminó en un desastrozo choque.

El hecho ocurrió cuando el personal de TechCrunch convocó a varios periodistas para que abordaran el vehículo y documentaran el recorrido. Su desarrolladores iban presumiendo de las cualidades de su plataforma, montada sobre un Hyundai Genesis. Pero de repente, ocurrió lo que jamas hubieran querido que ocurriera.

Chocaron de frente contra otro vehículo, sin que el sistema detectara ningún peligro. Resulta que un camión de carga que iba en la vía soltó por accidente un bote de basura, lo que hizo detener de repente al conductor que iba al frente del carro de pruebas.

El sistema autónomo no reaccionó, pero el conductor de la compañía sí, aunque no a tiempo y se estrelló a 32 Km/h contra el conductor de un Nissan Rogue, que no tenía nada que ver en la prueba… Esos reales se perdieron.

Con información de Alta Densidad