Publicado en: Opinión

Feb 26, 2018 10:08 am

¿Realizado en que forma? Maduro se ve así mismo no como un mero continuador de Chávez, sino como aquel que logro llegar donde su jefe no pudo en la realización del comunismo cubano en Venezuela. En este sentido el comandante quedó como un precursor. El verdadero realizador del socialismo es él.

Esto parecería un planteamiento absurdo, puede ser, pero, la imposición de la asamblea nacional constituyente, el adelanto de la elección presidencial o más aun la posibilidad de una mega elección, buscan inaugurar una nueva era, régimen madurista toto coelo, habría que agregar la segregación desde el principio de todas las figuras y grupos que se reivindican del chavismo originario: Giordani, Navarro y un largo etc., así como los militares del 4F, Maduro está gobernando con su grupo, que para más señas es el más procubano y adicto a otros grupos externos.

Otra objeción a esta tesis podría ser siguiendo a Adorno, que en el totalitarismo la ideología se vuelve meramente instrumental, que los únicos fines posibles son proteger los intereses de sus negocios e incrementar sus fortunas a costa de la desintegración del país, de hundir a la población en el abismo de la desesperación por hambre, por falta de medicinas, que retrata la realidad de una pobreza que ya alcanza al 80% con una pobreza extrema que supera el 60% de la población.

Pero lo anterior, pasa por alto que la ideología para que funcione como una mentira con pretensiones de verdad y pueda sostener a un determinado grupo en el poder debe obedecer a su forma, es decir, la forma ideológica es el verdadero secreto de la ideología. No sus promesas: el comunismo, la felicidad de los productores libremente asociados, la eliminación de la explotación del hombre por el hombre o cualquier otra consigna. Sino que la ideología debe cumplir con la ideología misma no importa si la realidad la contradice, las dificultades o imposibilidades son asimiladas como cuestiones que no pertenecen al orden de la realidad. La realidad es la que existe en el Canal 8, todo lo demás es guerra económica. Es la forma ideológica la que justifica la pretensión de permanecer en el poder sine die. Esta es la forma totalitaria de la ideología.

Lo que el madurismo pasa por alto es que la fracción de la población que esta enganchada a esta forma ideológica es cada vez menor y cuando se sale del encandilamiento ideológico todo eso que antes nos parecía maravilloso se convierte en fétido fiemo. Por no decir lo que le puede parecer a quien nunca fue cautivado por la misma.

El madurismo está sometido hoy a una doble tenaza el rechazo interno a la situación proterva que vivimos y la acción internacional contra un régimen incapaz de respetar toda norma de convivencia internacional y que está causando una catástrofe regional de magnitudes inaceptables ni política ni moralmente. Esto marca la hora de la salida de este régimen y su sustitución por un régimen democrático y republicano.

@pedrovcastrog