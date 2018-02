Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Feb 26, 2018

Para algunos, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” es una película sobre una madre enojada que busca justicia. Pero otros no pueden superar a su policía racista, a quien consideran redimida injustamente.

“Llámame por tu nombre” es aclamado como un romance gay desgarrador, pero a algunos les desconcierta que los realizadores eligieron a dos actores para interpretar los papeles principales.

Si bien en los últimos años se ha visto a los Oscar atacados por mujeres o personas de color poco representadas, los contendientes de este año han estado plagados de reacciones violentas y escándalos que van desde acusaciones de plagio, conducta sexual inapropiada y críticas de comunidades gay y afroamericanas.

“Cada contendiente principal parece tener un golpe en él”, dijo Dave Karger, corresponsal especial de la base de datos de películas IMDB.com.

La temporada de premiación de tres meses de Hollywood, que culminó en la ceremonia de los Oscar el domingo, junto con la influencia de las redes sociales, ha alimentado tales críticas.

Fantasía “The Shape of Water”, que tiene 13 nominaciones, fue golpeada con una demanda por infracción de derechos de autor la semana pasada alegando que su plan sobre un limpiador mudo que se enamora de una misteriosa criatura del río fue levantado, sin crédito, de una obra de 1969 el fallecido dramaturgo estadounidense Paul Zindel.

Studio Fox Searchlight (FOXA.O) dijo que los reclamos son “sin fundamento (y) completamente sin mérito”.

La película de libertad de prensa de 20th Century Fox “The Post” ha visto francamente percepciones erróneas de que The Washington Post publicó una historia en 1971 sobre el estudio de los Papeles del Pentágono sobre la Guerra de Vietnam, y no el New York Times.

Las críticas más fuertes se han presentado en el best-seller de Fox Searchlight, “Three Billboards”. Los críticos creen que la oscura comedia de un policía racista tonto y pequeño, interpretado por Sam Rockwell, es una afrenta a los prejuicios profundamente arraigados. eso todavía existe en los Estados Unidos y lo han llamado “sordo para el tono” y “irremediablemente malo para la raza”.

El director británico Martin McDonagh, que también escribió el guión, ha defendido la película.

“No creo que su personaje (de Rockwell) sea redimido en absoluto. Empieza como un idiota racista, al final es casi igual, pero al final ha visto que tiene que cambiar “, dijo McDonagh a Entertainment Weekly en una entrevista en febrero.

“Se supone que es una película deliberadamente desordenada y difícil. Porque es un mundo desordenado y difícil “, agregó McDonagh.

Hasta ahora, la reacción no ha descarrilado el camino de “Tres vallas publicitarias” para ganar la mejor imagen en los Golden Globes, Screen Actors Guild y British BAFTA, así como en múltiples premios para Rockwell y la actriz principal Frances McDormand.

“La gente a menudo se aferra a los Oscar como una forma de promover sus causas”, dijo Tim Gray, editor de premios de la publicación comercial de Hollywood Variety.

El movimiento #MeToo probablemente benefició a Christopher Plummer, quien obtuvo un Oscar como mejor actor de reparto después de reemplazar a Kevin Spacey en noviembre pasado en Sony Pictures (6758.T), drama de secuestro “All the Money in the World”. Las escenas de Spacey fueron rescatadas después de ser acusado por múltiples hombres de acoso sexual. Se disculpó por un incidente y se retiró de la vida pública.

En cuanto a “Call Me By Your Name” de Sony Pictures Classic, el director Luca Guadagnino, que es homosexual, dijo que eligió a los actores directos Armie Hammer y Timothee Chalamet como los amantes del filme basándose en lo que él pensó que podrían aportar a los papeles.

Las boletas finales se enviaron a los aproximadamente 8,000 miembros de la Academia el 20 de febrero, pero Karger piensa que los votantes prestan menos atención a tales controversias que los medios.

“Creo que muchos votantes están realmente enfocados en las películas y las actuaciones y no en el ruido”, dijo.