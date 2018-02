Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 27, 2018 4:51 pm

El Secretario General del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) y diputado a la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla (Unidad-Aragua), denunció que el gobierno no cumple con las condiciones comiciales mínimas, dejando en evidencia que no es una elección sino un simulacro, una falsa.

Nota de prensa

Calzadilla detalló que desde el Consejo Nacional Electoral se ha venido violando sistemáticamente las condiciones mínimas de transparencia del proceso electoral, con la complicidad del Gobierno Nacional “en el marco de las condiciones mínimas que tuvimos en las elecciones del 2015 hoy podemos decir que de las 1.300 máquinas que se desplegaron en aquel momento para la actualización del Registro Electoral, actualmente solo están activa 540 y en su mayoría, no están en los sitios habituales. Nos reportan que las tienen secuestradas los partidarios del PSUV”.

Sobre las otras 700 máquinas restantes, alertó que las mismas están siendo utilizadas para la inscripción de militantes del partido de gobierno y del partido Somos Venezuela perteneciente también a las filas del chavismo. Calzadilla aseguró que esa es una de las razones por las que el gobierno de Maduro no quiere la observación internacional, y además enfatizó que en el acuerdo que se estaba discutiendo en República Dominica con el gobierno tenía como fin que equipos calificados de los países propuesto por ambas partes, estuvieran durante el proceso de la jornada especial de inscripción y registro electoral. “¿Dónde están los observadores internacionales? No están, por eso el gobierno nacional y el CNE están violando las condiciones mínimas, lo cual constituye la prueba fehaciente que esto no es una elección sino un simulacro electoral”.

Ratificó que el Movimiento Progresista de Venezuela siempre estuvo de acuerdo en firmar un acuerdo que representara una solución a la crisis. Que beneficiara a los venezolanos y allanara el camino para el establecimiento de un gobierno de unidad nacional, pero “lo que está haciendo el ejecutivo es todo lo contrario, con su actitud autoritaria está profundizando aun más la crisis”.