Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 27, 2018 6:58 pm

Ante la insistencia de diversos voceros del gobierno nacional en afirmar que Venezuela no atraviesa una crisis humanitaria, los corresponsales de VPItv en la ciudad capital y el interior del país se dedicaron a investigar y a recabar información respecto al tema de la escasez de comida y la reducción del poder adquisitivo que, a la postre, han provocado todo lo que a continuación podrán ver en este programa especial denominado “Hambre en Revolución”.

“Por donde pasas ves bolsas de basura, y dos o tres tipos buscando algo de comer, y los ves bien vestidos, no es que son indigentes o recogelatas. Hasta yo a veces veo cosas en la basura que me provoca agarrar, pero a uno le da pena porque está acostumbrado a otro estilo de vida”, dijo uno de los consultados en Caracas, donde el trabajo se resumió en ahondar sobre qué pueden comprar los venezolanos que recorren los mercados populares, y la cantidad de personas que ahora comen de la basura, debido a que el sueldo no les alcanza para hacer mercado.

El trabajo también repasa la realidad que afrontan los venezolanos que cruzan la frontera con Colombia y se instalan en Cúcuta, donde trabajan de día y de noche duermen en plazas y lugares públicos, ante la imposibilidad de reunir en Venezuela la cantidad de dinero que hacen allá. “Vendiendo agua aquí, gano tres veces más de lo que hacía allá”, declaró uno de los entrevistados.

En Zulia, otro de los estados fronterizos, escudriñan aún más entre quienes se ven en la penosa necesidad de comer de la basura, y sus desgarradores testimonios.

El reportaje finaliza con la visita a una comunidad warao en Bolívar, donde la escasez de alimentos y la desnutrición infantil golpea cada vez más duro.