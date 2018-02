Publicado en: Destacados, Nacionales

Feb 27, 2018 4:52 pm

De acuerdo a un análisis realizado por el politólogo y profesor universitario John Magdaleno en una entrevista concedida a lapatilla.com, la mayor parte de la comunidad académica de las ciencias políticas sostiene como tesis que en Venezuela hay un un autoritarismo hegemónico, que junto a las violaciones sistemáticas de Derecho Humanos, de libertades civiles, constituyen la otra fuente más importante del malestar social que hay acumulado en nuestro país.

Magdaleno manifestó que “la pelea contra regímenes autoritarios no es sencilla” y que la primera cosa que podría aumentar la probabilidad para una transición hacia la democracia es que haya cierta coordinación estratégica entre los factores que se oponen al régimen, como desafío a un corto plazo.

“En mi opinión tanto la crisis económica como el creciente autoritarismo si va a dar pie a que se inicie, creo que rápidamente, un proceso de movilización social, es decir, si no ha ocurrido eso no significa que no pueda llegar a ocurrir a corto plazo, entre otras cosas porque si la dirección política de la oposición ya decidió que no puede participar, un terreno natural en el que va a transcurrir la disputa es el de la protesta, el de la movilización social, como bien dice, ojalá transcurra apegado a lo que dice la constitución”.

Señaló que el país está atravesando por una crisis económica severa, debido a la hiperinflación, y augura que los ciclos de escasez que se avecinan serán más agudos, lo que incrementará el malestar social, aunado a un deterioro bastante acelerado de las condiciones socioeconómicas, más una creciente violación de garantías constitucionales.

El también especialista en análisis de datos, menciona que hay lecciones de interés que aprender para encarar “a un régimen autoritario”, es decir, “pelear en varios tableros”, como en el terreno internacional, en el de la movilización social, en el terreno de las conversaciones con algunos sectores de la coalición dominante que manifiestan su inconformidad, lo que podría a su juicio, contribuir a la fractura de la citada coalición dominante.

La protesta es un punto importante en el análisis del Director de la Consultora Polity, explicó que de acuerdo a un estudio analizado sobre las manifestaciones desde 1900 hasta el 2006, la protesta no violenta es mucho más eficaz a la hora de promover reformas económicas o institucionales, o incluso las transiciones a regímenes democráticos.

“Si la protesta en algún momento se torna violenta, eso más bien deslegitima a la propia oposición que reclama la restitución de garantías que ha sido violada. Otra lección importante es que las protestas y las convocatorias no pueden ser espontáneas, de hecho en 60 casos de transiciones que hemos analizado en 72 por ciento hay protestas masivas antes de que se inicie la transición”, resaltó.

Magdaleno mencionó que ciertamente la protesta no es el disparador final, pero es un elemento que contribuye, entre otras cosas, a resquebrajar las bases de respaldo del “régimen autoritario”, sobre todo si la protesta es masiva. Agregó que no puede haber protesta masiva si hay violencia, es decir la protesta tiene que ser obligatoriamente no violenta, y sugiere que haya una mayor integración entre urbanizaciones y barrios para mayor cohesión social a la hora de fomentar una “protesta no violenta”.

“Yo puedo comprender que la dirección política haya decidido no participar (elecciones) en virtud de las condiciones que estaban planteadas, ahora tienen que dar una respuesta estratégica a la sociedad, qué van a promover a partir de ahora”.

El magister en ciencias políticas, indicó que “toda transición transcurre por la vía negociada. Lo ideal en la Venezuela de hoy es que se configure una coalición lo más amplia, heterogénea, incluyente posible, factores de oposición y también del chavismo descontento, de diversos sectores sociales, políticos, de diversos estratos socioeconómicos que tracen una estrategia conjunta y empujen en la dirección de la transición”, enfatizó.

Aseguró que la transición no se ha iniciado en Venezuela, y que aun estamos lejos. Apuesta y cree en el país, “Yo tengo tres hijos, estoy acá en Venezuela, me voy a quedar en Venezuela, voy a dar la lucha en la medida de mis posibilidades, para que en Venezuela haya una democracia en el menor tiempo posible, y yo sueño con esa Venezuela que una vez inicie la transición a la democracia, empiece a reconstruir su economía, su estado derecho y creo que esa va a ser una Venezuela gloriosa”.

Escuhe más sobre el tablero estratégico expuesto y analizado por John Magadaleno en la siguiente entrevista.

Daniel Guillermo Colina / @danielgcolina