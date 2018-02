Publicado en: Deportes, Titulares

Feb 27, 2018 10:59 pm

El tenista español Rafael Nadal, número dos del mundo, dejó el martes el Abierto Mexicano horas antes de iniciar su participación debido a una lesión en el muslo, reseñó Reuters.

La misma lesión obligó a Nadal a retirarse del Abierto de Australia en enero cuando disputaba el quinto set del partido por los cuartos de final ante el croata Marin Cilic.

“Creo que se habían hecho todos los pasos adecuados para llegar bien al torneo, pero ayer (lunes) en el último entrenamiento antes de comenzar el torneo, en un movimiento volví a notar un pinchazo en la misma zona del problema en Australia. Los médicos me dijeron que no puedo jugar porque hay riesgo de aumentar la lesión”, dijo Nadal.

“Hoy por la mañana fui a hacerme la resonancia, no sé todavía lo que es, pero está en una línea similar a lo que pasó en Australia. Hay líquido y hasta que no baje un poco y se hagan las pruebas pertinentes no se podrá diagnosticar lo que es”, agregó.

En la primera ronda del torneo Nadal iba a enfrentar al también español Feliciano López, quien ahora avanzó automáticamente a la segunda ronda donde jugará ante el ganador del partido entre el kazajo Alexander Bublik y el australiano Thanasi Kokkinakis.

“Lo siento por mí, soy el más afectado, luego lo siento por el torneo y la afición, sé que es una noticia complicada para el torneo y aunque yo no esté sé que esto va a ser un éxito”, apuntó Nadal.