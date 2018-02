Publicado en: Actualidad, Internacionales, Nacionales

Feb 27, 2018 9:28 am

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, dijo hoy que “no existe por ahora la posibilidad” de que España y Venezuela vuelvan a intercambiar embajadores después de la expulsión en enero pasado de sus respectivos diplomáticos en Caracas y en Madrid.

En declaraciones a Efe tras participar en el Consejo de Derechos Humanos y la Conferencia de Desarme de la ONU y haber mantenido varias reuniones bilaterales, Dastis señaló que no se ha reunido hoy con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien se encuentra también en Ginebra por el mismo motivo, pero que ha tenido “varias comunicaciones con éste”.

“Estamos en un punto de contactos de bajo nivel. No tenemos los embajadores. Nosotros no tomamos esa iniciativa”, afirmó Dastis, en referencia al paso dado por el Gobierno de Venezuela a finales de enero de declarar al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, “persona non grata” y de pedirle que abandonase el país.

El Gobierno español tomó la misma medida, y declaró “persona non grata” al embajador de Venezuela en Madrid y le dio un plazo para salir del país, en una respuesta que Dastis entonces calificó de “proporcional y de reciprocidad”.

“Esperemos que poco a poco se vayan restableciendo las condiciones para volver a hacer un intercambio de embajadores, pero esta posibilidad no existe en este momento”, recalcó hoy en Ginebra el ministro.

Sobre la situación en el país sudamericano, Dastis recalcó que Arreaza ya “sabe que lo que queremos es una solución dialogada, pacífica y democrática a la crisis de Venezuela”.

En este sentido, sostuvo de cara a los comicios fijados para el 22 de abril en Venezuela, que España “no cree que la perspectiva actual de las elecciones que están planificadas sea esa salida”.

“Lo que queremos es alentar a todo el mundo a continuar ese diálogo y a encontrar una manera de que haya unas auténticas elecciones democráticas que le den la decisión al pueblo venezolano de manera clara, libre y transparente”, afirmó. EFE