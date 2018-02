Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 27, 2018 3:38 pm

La información, sobre esta declaración, se desprende de los Runrunes de Nelson Bocaranda de este martes 27 de febrero, sobre una entrevista transmitida por los canales de propaganda del Psuv el pasado sábado realizada por un periodista chileno.

“Repitiendo el discurso oficial, que es una orden palaciega, el propio jefe del Estado en entrevista con el socialista y periodista chileno Marco Enríquez Ominami niega la realidad venezolana y carga todas las culpas contra la “guerra económica y el embargo estadounidense que como a Cuba nos tienen impuesta”. Cito algunas frases (parecen de ciencia ficción) pronunciadas por el presidente: “Tenemos 20.000 médicos integrales comunitarios en todo el país…y tenemos cobertura del 100% de la medicina familiar, preventiva, primaria en comunidades y barrios de todo el país…esa gente recibe en su casa la visita de un médico todos los días…millones de atenciones se hacen todos los meses en hogares y te suministran el medicamento por el programa de Barrio Adentro…Esos médicos con el sistema “800-Salud” te suministran el medicamento que requieres para tu atención sin moverte de tu casa…sin eso, la guerra que no deja que los barcos con medicamentos lleguen a Venezuela, no podríamos darle a los venezolanos mejor atención y acceso a medicamentos que el trabajador chileno, colombiano, mexicano o peruano donde no hay medicina social primaria …es un portentoso sistema de salud primaria que tiene cobertura universal y gratuita para todo el pueblo”. Deberían mostrarle al entrevistado – y a su complaciente entrevistador rojito de Telesur- la Encuesta Nacional de Hospitales que realiza “@medicosxlasalud”.

Si tienes estómago, puedes ver la entrevista completa por acá: