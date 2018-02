Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 28, 2018 9:19 am

El dirigente político Armando Amengual, solicitó al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, que presente cuanto antes al país los detalles sobre la creación de la Corporación de Oro en Carabobo, al tiempo que le exigió garantizar que en la entidad no se fomente la proliferación de mafias por este recurso natural, así como tomar medidas para que el mercurio en el río donde están explotando, no afecte a los agricultores de papa que ya estarían siendo perjudicados.

“Han pasado 48 horas desde que Maduro le aprobó al Gobernador Lacava un punto de cuenta para crear esa corporación del oro y ni siquiera en medios oficiales se han informado montos ni detalles sobre esta medida, ni cuál es el objetivo o las garantías que ofrecerá, así como el beneficio para los carabobeños”, precisó.

En este sentido, Amengual dijo que llama la atención que Lacava en su gestión se haya enfocado en echar mano de los dos temas que están en boga y que son producto de la crisis económica del país: El dinero en efectivo a través de los peajes y ahora el oro, “que es sabido que viene siendo extraído de varios ríos en el estado, frente al silencio cómplice de las autoridades”.

Añadió que “hace unas semanas hicieron un operativo y no se sabe dónde están esos detenidos ni cuál es el avance de la investigación. Tampoco se ha informado sobre la posible contaminación de estos ríos y tenemos conocimiento de que esta práctica se sigue llevando a cabo”.

Amengual recordó que la minería en estados como Bolívar “es dura y peligrosa. Ha dejado baleados, apuñalados o descuartizados que aparecen con frecuencia en medio de una guerra que se ha desatado entre bandas de mafiosos que se disputan el control de los yacimientos”.

Recordó que tiroteos como el ocurrido en el Carnaval de El Callao, tanto en 2017 como en 2018, así como la masacre de Cantaura, están ligados directamente a estas mafias que han crecido incontrolablemente por la minería.

“Quiero ser responsable y alertar al estado y al país que pudiésemos estar frente a un nuevo invento del Gobernador de Maduro en busca de recursos financieros que podría desatar una guerra de mafias que incrementen los índices delictivos en Carabobo y que probablemente no van a poder frenar. Está probado que por eficientes no se han destacado”

Alertó además sobre las graves consecuencias que pueden traer este tipo de prácticas de forma no controlada, dejando daños irreversibles para el medio ambiente y las comunidades que rodean estos posibles yacimientos. “Exigimos conocer el objetivo y las garantías de esta iniciativa”, insistió.

“La utilización de mercurio puede traer graves consecuencias al sistema nervioso central y periférico, las cuales no vamos a poder enfrentar por la crisis de salud y escasez de medicamentos que vive Venezuela”, insistió.

“No hay forma de controlar realmente estas prácticas. Alrededor del 90% de la minería es ilegal y está bajo el control de mafias según cifras de la Cámara Minera”.

Por último, Amengual exhortó al gobernador Lacava a reconsiderar sus acciones en torno a la minería y reflexionar: “Si realmente usted quiere a este estado, no lo conduzca a una nueva guerra conformada por mafias que seguramente, así como las de bachaqueros, de efectivo, de combustible y de alimentos, usted no ha querido o no va a poder controlar”.

Nota de prensa