Feb 28, 2018 7:24 am

La estrella de la NBA, Dwayne Wade, dedicó ayer su temporada con los Heats al joven venezolano Joaquín Oliver, quien fue uno de los estudiantes asesinados durante el tiroteo en la escuela de Parkland, Florida.

Anoche encestó el punto ganador con el nombre de Joaquín en sus zapatos.

This is Joaquin Oliver. He was one of the 17 young lives that were lost tragically at Douglas HighSchool in Parkland. Joaquin was one of many that i heard was excited about my return to Miami and yesterday was buried in my jersey. This is why we will not just SHUT up and dribble! pic.twitter.com/X0tfTTao33

— DWade (@DwyaneWade) 26 de febrero de 2018