Publicado en: Opinión

Feb 28, 2018 8:02 pm

El Zulia está postrado, castrado, silenciado. Su liderazgo político ausente, desaparecido, forzado a irse a otras latitudes. El empresarial, comercial e industrial, universitario, gremial, académico, cultural, social de un bajo perfil que exaspera. Hemos perdido nuestra voz, nuestra opinión y las posiciones de vanguardia que siempre nos caracterizaron. Teníamos nuestro peso específico en el espectro nacional. Hemos perdido nuestro entusiasmo, nuestro empuje, nuestro empeño. Nuestras ciudades están abandonadas, sin servicios públicos e infraestructura mínima. Hemos cambiado a la “ciudad más bella” por acción y omisión. Hoy la oscuridad, la basura, la criminalidad y la informalidad mandan. Obvio que 20 años de Chavismo – Madurismo no lo soporta sociedad alguna. Nuestra sensibilidad, cordialidad, alegría y entusiasmo también la hemos perdido, nos la han robado, empero los únicos culpables no están en la acera de enfrente, los culpables somos todos. Constituir un Frente Amplio por la Defensa del Zulia como hemos escuchado por ahí en medios, uno que otro vocero empresarial, político, gremial, se impone. A los gobernantes no podemos dejarlos solos. Hay que echarles una mano para hacer mucho más amable nuestro entorno. Para que asuman con responsabilidad el timón de la ciudad y del estado con seriedad, con orden y concierto. Es cuestión de actitud y de aptitud frente a la vida, la ciudad y el estado. ¿Quién asume el testigo de otras generaciones que nos elevaron e hicieron grandes en el concierto del país)

…

Henri Falcón. Llamar al ex gobernador de Lara candidato opositor a Nicolás Maduro es lo que conviene a la propaganda oficial y lo que convenientemente difunden los eternos adversarios de la alianza opositora para seguir trillando y minando la confianza de la gente en la dirigencia opositora, cosa que también favorece al régimen. Falcón coqueteo con la Unidad Venezuela y se auto excluyó de la misma cuando horas después de conocerse el documento razonado de la Unidad donde reiteró las razones para no ir a las “elecciones” del 22A fue y se postuló ante el CNE con transmisión de VTV incluida. Ahí debió terminar el debate y no seguir todo el día dándole a la rueca que no es más que llover sobre mojado.

…

En España y buena parte de Europa, de este lado del continente también, se le ponen los puntos sobre las ìes a la gestión mediadora del ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, (Bambi) para los cercanos, buscando sacarlo de la comisión de diálogo por estar de bulto es un agente del régimen venezolano junto a Jaua y los hermanos Rodríguez y no se actúa con firmeza aquí en el mismo sentido. La verdad que nos causa extrañeza. A Dominicana no se puede volver con Bambi, incluso al país caribeño después del informe del presidente Mejías que al igual que ZP cargo en el bloque opositor las culpas por la no firma del acuerdo, cosa que era inaceptable y de la cual no se escuchó ni una palabra. Otro país, otros oficiantes se imponen. El Bloque Opositor debe ir a por ello.

…

La pregunta (de las 64 mil lochas) ¿A esta fecha los trabajadores de la gobernación del Zulia no tienen cobertura de Hospitalización Cirugía y Maternidad? ¿Quién responde? ¿Quién explica?

Otra. ¿El sector magisterial zuliano ya recibió el pago de sus acreencias contractuales prometidas, incrementos salariales y demás reivindicaciones? ¿Ya se homologaron los salarios con los de sus pares del Ministerio de Educación?

…

TV . Excelentes réditos ha obtenido el espacio “Unas son de Rojas y otras son de Arenas” que se transmite de lunes a viernes de 6.30 a 8 AM por Global Televisión a su vuelta del largo periodo vacacional que se tomaron sus conductores Francisco Rojas y Ender Arenas. Obvio que la vuelta a la grilla de InterCable (canal 36) cosa que demandaban sus usuarios influye, empero lo que más, la inteligente forma que tienen de contar y comentar las noticias. Las plataformas de streeming siguen robándole espacios a los canales convencionales y los otrora novedosos canales por suscripción en donde la falta de estrenos y las reposiciones llegan a fatigar al televidente. Nada más hoy Hulu pone en antena un seriado, “Looming Tower” basado en el libro del mismo nombre del Premio Pulitzer Lawrence Wright con Jeff Daniels al frente del reparto. La serie narra los prolegómenos a la guerra contra el terror, contra Osama Bin Lade y Al Qaeda antes del 11S y aventura la hipótesis que los ataques a las torres gemelas pudieron evitarse si la CIA y el FBI remaran todos a una en pro del interés nacional. Netflix por su parte tiene en antena al menos tres seriados estrenados las dos últimas semanas: “Seven Seconds”, “Troy la caída de una ciudad” que ya enganchan a su vasta audiencia. La primera un thriller al uso con el tema racial en Jersey City como telón de fondo. La segunda, una nueva versión de la historia de Helena y la caída de Troya.

…

Radio. Estupendo Leopoldo Rincón en la selección musical de su espacio sabatino (12 a 2 PM) en Sabor 106.5. Comentarios oportunos, ocurrentes, ilustrativos a los que no les sobra una palabra ni la falta ninguna.; justo lo que el oyente quiere para que le acompañe en su tránsito por la ciudad.

…

¿Qué leo? “El Fuego y la Furia, en las entrañas de la Casa Blanca de Trump” de Michael Wolff que en enero pasado sacudiera los cimientos de la primera familia de USA y de sus más cercanos. Para nosotros una forma de aproximarnos al entorno inmediato de quien por suerte de birlibirloque es el presidente de la primera potencia del mundo. Si la mitad de las cosas que de Donald, Melania, Jared, Ivanka, Bannon, Sessions, Murdoch y un largo elenco es verdad, que Dios nos agarre confesados. El jueves 1 de marzo Mario Vargas Llosa está de vuelta a los anaqueles de las librerías. Lo hace con un ensayo, “La Herencia de la Tribu”, una suerte de biografía en la que narra de sus lecturas y autores referencias, los que lo llevaron de la izquierda más extrema a ser epítome del liberalismo como sistema económico y modelo de gobierno.

…

Oscar. El domingo es la gala número 90 de la entrega del galardón más preciado en la industria del cine. No se esperan sorpresas entre los ganadores si discursos reivindicativos de alto calibre con los casos de abusos y el color negro en primer plano. Será una entrega muy diversa dada las nominaciones. ¿Los ganadores? Seguramente como actores principales Gary Oldman (Las horas más oscuras), Frances McDorman (Tres anuncios para un crimen). Sam Rockwell (Tres anuncios para un crimen) y Allison Janey (I Tonya) como actores de reparto. Alexander Desplat como compositor de la banda sonora de la película “La forma del agua”, James Ivory (Llámame por mi nombre) guion adaptado y Guillermo del Toro (La forma del agua) guion original. “Coco” de Disney Pixar como cinta animada. Guillermo del Toro como Mejor director. “Tres anuncios para un crimen” a pesar de no ser la que más nominaciones obtuvo, será la Mejor Película por encima de “La forma del agua”.

En lo personal he disfrutado mucho de “Los papeles del Pentágono” de Spielberg con Tom Hanks y Meryl Streep que ya tiene récord de nominaciones. La poesía y cinematografía de “Llámame por mi nombre”, el guión e interpretación actoral de “Las horas más oscuras”, la cinematografía de “Dunkerque”, el humor negro, el discurso fílmico y el desempeño actoral de Frances McDorman, Woody Harrelson y Sam Rockwell en “Tres anuncios para un crimen” (es mi favorita), la historia real llevada a la pantalla con precisión de “I Tonya”. “El hilo invisible” de Thomas Paul Andersen con Daniel Day Lewis debo volverla a ver. No era el momento para apreciar en su conjunto toda una pieza que doy por descontado pasará por debajo de la mesa.

…

La Pata del Colibrí. El sábado nos vemos en #periscope a las 10 AM en la cta. @rojasyarenas. Junto a Francisco Rojas, Dámaso Jiménez, Oscar Alonso García y Ángel Monagas comentaremos la actualidad regional y nacional. Especial interés dedicaremos a la parábola del Hijo Pródigo. Acompáñenos.

…

Punto final. Los adversarios gratuitos de la Unidad Venezuela vaticinaron que en Dominicana se legitimaría la ANC y se acordaría ir a elecciones el 22 de abril. No ocurrió. Después la emprendieron en redes sociales -su trinchera- advertir que la Unidad había acordado ir a las elecciones tal como quería Maduro. Epítetos contra los cabeza de partido fueron y vinieron. Ayer después de conocerse el comunicado rechazando la convocatoria del 22A con sobradas razones, esperábamos amainaran en su empeño. Esperábamos un acto de contrición, un mea culpa, un me equivoque. No ocurrió.

La verdad que no sé cuál es su real propósito y que intereses los mueven. Contribuyen con sus trinos reiterados, día a día, semana a semana, mes a mes con la desconexión de la dirigencia con el pueblo opositor. Gústeles o no, eso le favorece al gobierno. Eso conviene al gobierno. Eso atornilla al gobierno.

…

