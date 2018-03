Feb 28, 2018 4:53 pm

Más de 60 días sin agua llevan las 250 familias de Altos de Monterrey en el municipio Baruta, sin que la empresa “encargada del servicio” ofrezca alguna explicación.

Son dos meses, en los que los habitantes de la zona han tenido que gastar en camiones cisterna, cuyo precio sube cada semana, como si se tratara de un producto importado.

“En diciembre, la cisterna cobraba 400 mil bolívares, el mes pasado subieron a un millón 500 mil, y ya esta semana se cotiza a dos millones de bolívares”, exclama un vecino. “Será que se guían por DolarToday”, agrega.

De nada valen llamadas, ni tuits ni visitas a Hidrocapital. “Es como si no existiera esa empresa”, reclama otro vecino cansado de gastar el sueldo en un camión cisterna de agua.

Los reclamos están en las pancartas en la calle, pero “la vista gorda parace ser la clave de esta revolución…no les importa”, protesta una señora madre de tres niños.

“¿Un racionamiento inclemente solo para nosotros?”, preguntan en Twitter. “¿Por qué vecinos de otras urbanizaciones reciben agua, lavan carros, se bota el agua a chorros por averías, y de paso sin poder pagar cisternas… Justicia? Equidad?”.

@HIDROCAPITALca una urbanización completa con 250 familias no puede recibir agua semanalmente sólo 6 horas, ustedes saben que es imposible ésta crisis va ya entre 30 y 60 días que no se recibe agua en Altos de Monterrey Baruta, calles secas y no se aguanta precios de cisternas. pic.twitter.com/HWSkAARvS9

— CONDOMINIO BOSQUE REAL (@1Bosquereal) 26 de febrero de 2018