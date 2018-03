Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 1, 2018 5:03 pm

Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor, Leopoldo López, denunció este jueves que funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ingresaron a la fuerza a su vivienda y establecieron un “cerco” de vigilancia argumentando tener “nuevas órdenes”.

Antes de la situación, López sostuvo una extensa conversación con el periódico estadounidense The New York Times, en la cual expuso su punto de vista sobre el futuro de la crisis venezolana y donde había llegado a afirmar “si me censuro, la dictadura me derrota”.

En esta imagen quedó captado cómo los funcionarios del Sebin se instalaron en las afueras del hogar de López y Tintori, lugar donde además detuvieron a los medios de comunicación que se acercaron a realizar el reporte de la situación.