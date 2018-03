Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 1, 2018 5:50 pm

Varios opositores rechazaron jueves la decisión de los partidos de los seis aspirantes a la Presidencia de Venezuela de retrasar la fecha de las elecciones para la segunda quincena de mayo y reafirmaron que no participarán en esta nueva convocatoria.

“Antes dije que las del 22 de abril NO SON ELECCIONES, ahora digo que: las del 20 de Mayo NO SON ELECCIONES. El problema no es la fecha, es el fraude”, tuiteó la diputada Delsa Solórzano sobre la decisión de posponer unos comicios que fueron establecidos hace días por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 22 de abril.

Antes dije que las del 22 de abril NO SON ELECCIONES, ahora digo que: las del 20 de Mayo NO SON ELECCIONES. El problema no es la fecha, es el fraude — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) 1 de marzo de 2018

Carlos Vecchio, dirigente de Voluntad Popular en el exilio, publicó también en esta red social que “la mayor claridad de que en Venezuela hay un fraude en camino es el juego y cambio de fecha según los caprichos del dictador, 22A o 20M: diferente fechas pero mismo fraude”.

La mayor claridad q en Vzla hay un fraude en camino es el juego y cambio de fecha según los caprichos del dictador.22A o 20M: diferente fechas pero mismo fraude — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) 1 de marzo de 2018

Por su parte, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien se encuentra en España desde hace unos meses tras huir del arresto domiciliario en el que se encontraba sostuvo: “La casa del truco en acción: ‘El mismo fraude con diferente fechas’. Los venezolanos pendientes de ver quien más cae en esa ‘trampa caza bobo'”.

La casa del truco en accion: “El mismo fraude con diferente fechas”. Los venezolanos pendiente de ver quien más cae en esa “trampa caza bobo” pic.twitter.com/9Is7AuWK93 — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 1 de marzo de 2018

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteró que el acuerdo firmado en la sede del CNE en Caracas no fue firmado por ninguno de sus integrantes.

“#URGENTE La UNIDAD y la oposición no han firmado ningún acuerdo con el CNE hoy #1Mar”, tuiteó.

El acuerdo de garantías electorales firmado por representantes de los seis candidatos recoge que las presidenciales se harán en conjunto con los comicios a los consejos legislativos.

Además, señala entre otras cosas que el “Gobierno y oposición” se pondrán en contacto con Naciones Unidas para que “conforme una delegación de acompañamiento y de observación electoral amplia y calificada para todas las fases del proceso electoral”.

El acuerdo destaca también que las partes deberán respetar de “manera estricta el equilibrio en el acceso a los medios de comunicación publico y privados” y, en ese sentido, señala que el Gobierno evitará emitir transmisiones obligatorias de radio y televisión.

La oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó hoy un decreto con el que se reprograman las elecciones presidenciales, que estaban previstas para el 22 de abril, y que ahora se convocaran junto a los comicios de los consejos legislativos estatales y regionales para mediados del mes de mayo.

EFE