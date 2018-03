Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 1, 2018 5:46 pm

El diputado Lester Toledo, desde su exilio forzoso, reaccionó al anuncio de cambio de fecha de las elecciones presidenciales, al tiempo que acusó a la presidenta del CNE de prestarse a la componenda del régimen al suscribir un falso acuerdo con la Unidad.

Nota de Prensa

“La oposición no tiene candidatos comadre. Mientras más se empeña el CNE y los medios del régimen de manipular con esa falsa tesis, más se les nota el desespero, porque ese parapeto de elección no lo reconocerá nadie, ni en abril, ni en mayo. Es distinta la fecha, pero el fraude es el mismo”, dijo

Toledo fue enfático al cuestionar el rol del ente electoral venezolano, al afirmar, que “el asunto sigue siendo este CNE, que persiste en sus actuaciones parcializadas, amañadas y delictivas”.

“Ver a Tibisay Lucena referir a un fulano acuerdo entre el régimen y una falsa oposición, representa una estafa a todos los venezolanos y al mundo. Con toda premeditación y descaro esa señora habla de un acuerdo, que en verdad de lo que se trató fue de un pacto entre los delincuentes tarifados de los partidos Avanzada Progresista, MAS y el PSUV. No engañan a nadie con esta farsa”.

Garrote de la dictadura

“Y mientras Tibisay montaba su show electoral, los esbirros del régimen perpetraron una nueva violación a los derechos de nuestro hermano Leopoldo y su familia”, acusó el dirigente nacional de Voluntad Popular.

Para el diputado venezolano, la acción intimidatoria de este jueves ejecutada por funcionarios del SEBIN en el hogar de López, “es una clara señal de que este régimen no está dispuesto a soltar el garrote de la dictadura”.

Ante este hecho, Toledo señaló que la modificación de la fecha y el presunto acuerdo, en nada modifica la realidad: en Venezuela no hay garantías de ningún tipo.

“Pueden cambiar fechas, pueden atentar contra los derechos de nuestros líderes, pero, mientras no existan reales garantías, no habrá reconocimiento, ni la de la Unidad ni de otros países. No nos prestaremos a sus trampas. La oposición venezolana se mantendrá firme y el concierto de las naciones demócratas también mantendrán las sanciones que hasta ahora han establecido contra los violadores de Derechos Humanos y corruptos del régimen, las cartas están echadas y estaremos atentos a la próxima jugada”.

Para el dirigente de Voluntad Popular resulta pasmosa la indolencia y frialdad con la cual el régimen niega la crisis que ha generado en el país.

“Nuestra gente se está muriendo de hambre y de mengua, muchos están dejando todas sus pertenecías para huir en estampida por las fronteras, la hiperinflación provocada por Maduro está acabando con todo, y este régimen asesino lo único que busca es cambiar fechas de elecciones, comprar candidatos títeres y armar sus trampas para atornillarse en el poder, definitivamente el bienestar de Venezuela cuando salgamos de estos asesinos”.