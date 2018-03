Publicado en: Actualidad, Nacionales

La República de Venezuela vive la peor crisis humanitaria de la época contemporánea. Debido a la falta de alimentos, medicinas y la situación de inseguridad por la que atraviesa el país, más de 4 millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar su patria, publica La Estrella.

Pero hay otros que se han ‘escapado’, para evitar que el régimen de Nicolás Maduro los detenga o los desaparezca, como es el caso del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, José Sabino Zamora, quien al igual que otros tres de sus pares, se encuentra exiliado en Panamá.

Zamora fue nombrado por la Asamblea Nacional legítima el 21 de julio de 2017, junto con otros 33 magistrados. En total eran 13 principales y 20 suplentes. Ese mismo día, todos fueron acusados por el régimen de Maduro, mediante una sala constitucional ‘ilegítima’, de ‘traición a la patria’, se les expidió orden de detención, y posteriormente irían a un juicio militar.

Un total de 30 lograron escapar de Venezuela, en tanto que los tres restantes fueron detenidos. Una vez fuera del país, los magistrados se organizaron en un ‘tribunal supremo legítimo en el exilio’. Los magistrados hacen sus plenarias por Skype, pues todos están ‘regados por diversos países’. El presidente, Miguel Ángel Martín, y otros 12 están en Washington, y los demás están repartidos entre Panamá, Colombia y Chile.

El magistrado relata las peripecias que tuvo que vivir para salir de su país; habla de la crisis por la que atraviesa Venezuela y con los ojos llenos de lágrimas se refiere a lo resquebrajada que está la familia venezolana. ‘Tengo un hijo exiliado en Estados Unidos, mi esposa no quiere ir a nuestra casa por el dolor que eso le representa, y yo, estoy acá viviendo de lo que me den los amigos… y trabajando.

El régimen de Maduro le tiene cuentas y propiedades congeladas a todos los magistrados que se encuentran en el exilio.

BUENO, EMPECEMOS, MAGISTRADO. USTED ESTÁ EN PANAMÁ EN CONDICIÓN DE EXILIADO… ¿POR QUÉ?

A nosotros nos nombraron el 21 de julio, nos juramentaron el mismo día, y cuando nos disponíamos a la juramentación, la Sala Constitucional ilegítima ordena un juicio militar y orden de captura contra todos los magistrados.

¿DE QUÉ LOS ACUSARON?

De ‘traición a la patria’.

¿Y POR QUÉ TRAICIONARON LA PATRIA?

No tengo idea. No le puedo dar esa respuesta. Todo lo que hicieron fue ilegal. Fuimos acusados y además íbamos a ser juzgados por un tribunal militar por el simple hecho de haber sido nombrados por la Asamblea Nacional legítima, que fue electa por el pueblo y que es la encargada de nombrar a los magistrados.

O SEA, ¿USTED NO PUDO EJERCER NI UN DÍA?

No pudimos ejercer el cargo.

¿QUÉ HICIERON, ENTONCES?

La gran mayoría pasamos a la clandestinidad. Estuvimos aproximadamente quince días en la clandestinidad, y luego se gestionó el asilo de cuatro de nosotros ante el Gobierno de Panamá. Antes que yo, tres compañeros habían solicitado asilo en este país, en diferentes tiempos. Fui el último en llegar aquí.

¿A USTEDES SE LES CONCEDIÓ EL ASILO EN PANAMÁ INMEDIATAMENTE? ¿CÓMO FUE ESE TRÁMITE?

Los trámites se hicieron con la ayuda de dos obispos. De un refugio en la clandestinidad, nos llevaron a la embajada de Panamá, donde estuvimos aproximadamente dos meses. El Gobierno de Venezuela nos negó el salvoconducto y nos mandó a decir, a través del embajador, que la única forma de dar el permiso era si renunciábamos al cargo.

¿Y NO RENUNCIARON?

No, porque somos producto de un mandato que dio el pueblo venezolano en un referendo, en el que participaron 7 millones 600 mil personas para renovar todos los poderes.

¿CÓMO HICIERON PARA LLEGAR A PANAMÁ, SI LE HABÍAN NEGADO EL SALVOCONDUCTO?

Nos escapamos… no había otra alternativa. Primero salieron dos compañeros, con el compromiso de mantener todo en silencio, y a las dos semanas nos fuimos los otros dos, por tierra. Salimos por San Cristóbal, pasamos San Antonio, Cúcuta, Bogotá, Medellín, y llegamos a Panamá. Pasamos aproximadamente 146 alcabalas (retenes). Yo venía disfrazado de enfermo, con la boca tapada, porque soy una persona política en Venezuela, y la gente me conoce.

¿TODOS LOS MAGISTRADOS LOGRARON SALIR?

De los 33, 30 pudimos salir y 3 fueron detenidos, aunque he sabido que ya están libres. Fui informado de que fueron torturados, pero no hemos podido contactarnos con ellos. Estamos en Panamá, Gustavo Sossa Izaguirre, de la Sala Constitucional; Manuel Espinoza Melet, de la Sala Político Administrativa; Milton Ladera, de la Sala Penal, y yo, que pertenezco a la Sala Social. A todos nos han bloqueado nuestras cuentas y propiedades.

¿QUÉ HACEN LOS 30 MAGISTRADOS EN EL EXILIO?

Una vez que salimos de allá, en lo que es un acto sin precedentes, nos organizamos en un tribunal legítimo en el exilio. Yo tomé posesión ante la OEA, pues en nuestro país no me permitieron hacerlo.

¿Y TODOS LOS QUE ESTÁN EXILIADOS TOMARON POSESIÓN EN LA OEA?

Algunos de los que me acompañan en Panamá no pudieron hacerlo, porque no tenían pasaporte ni visa, pues en Venezuela no hay material para emitir pasaportes. La mayoría tomamos posesión y allá nos constituimos en Tribunal, con las salas respectivas.

¿CÓMO FUNCIONAN USTEDES, ME REFIERO COMO TRIBUNAL?

Hacemos nuestras plenarias cada quince días y, cuando lo amerita, nos convocan a reuniones extraordinarias, todo lo hacemos vía Skype. Discutimos casos y proyectos. Estamos en esa etapa, posesionando al tribunal. Esto no ha sido fácil. Hemos tenido reuniones con casi todos los gobiernos del Grupo de Lima; y con la OEA estamos en contacto permanente, principalmente con su secretario general, el doctor Luis Almagro, quien nos ha dado un extraordinario apoyo en esta lucha titánica.

¿QUÉ USTED PIENSA QUE ES LO MÁS IMPORTANTE QUE HAN LOGRADO EN ESAS PLENARIAS?

La anulación de la Asamblea Nacional Constituyente, y todos los actos que de ella derivaron. Vale mencionar que la fiscal general legítima, Luisa Ortega Díaz, que está en el exilio en Bogotá, acaba de introducir un antejuicio de mérito a Maduro, lo que significa que tenemos que estudiar si hay elementos o pruebas para juzgarlo.

PERO EN VENEZUELA TAMBIÉN HAY UN TRIBUNAL SUPREMO…

Sí, pero ese tribunal es ilegítimo. La Asamblea, en catorce días, nombró a 13 magistrados -los magistrados express como los llamamos-, sin cumplir requisitos, ni nada. Se trata de una Corte fraudulenta. El poder lo está ejerciendo Maduro con la Sala Constitucional ilegítima.

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA QUE VUELVA LA DIVISIÓN DE PODERES EN VENEZUELA?

La única manera es sacar al régimen, no hay otra, y que lleguemos a un acuerdo. En estos momentos está pasando una situación muy difícil, por ejemplo, convocaron unas elecciones adelantadas y no vamos a presentar candidatos, porque no hay condiciones para ir a unas elecciones.

¿CUÁNTA GENTE HA MUERTO COMO CONSECUENCIA DE ESE ESTADO DE COSAS?

En el tiempo que lleva Maduro han muerto 250 mil personas por la inseguridad que hay. En los últimos 4 meses han fenecido 139 jóvenes, producto de manifestaciones en las calles.

¿QUIÉN DESVIÓ EL CAMINO?, YO RECUERDO QUE VENEZUELA ERA VENEZUELA…

Mire, allí ha pasado de todo. Creo que hubo una gran falla de los dirigentes tradicionales de partidos. Por ejemplo, las reelecciones de expresidentes, eso le cerró el camino a una nueva generación. No creo en la reelección. Cuando una reelección es indefinida, como dijo Bolívar, la gente se acostumbra a mandar y otros a que los manden y eso está pasando en Venezuela.