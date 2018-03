Publicado en: Opinión

Mar 2, 2018 7:31 pm

Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.

Sócrates

Muchos hablamos de la crisis económica que vive el país, con los niveles de pobreza extrema más altos de la historia y con una fase de la evolución de un ciclo económico. Referencia a la escasez en la producción, comercialización y consumo de productos y servicios. Siendo la recesión, convulsión y depresión que vive el ciudadano que coexiste en carne propia con la crisis económica. Esta crisis fue algo que los que de alguna manera estamos vinculados con los órganos judiciales empezamos a sentirla con los trabajadores del poder Judicial del Estado Barinas y sus alrededores.

Un poder judicial que pudiéramos decir que está corrompido por “pillos”, como los que calificó una vez y denunció a voz populi el ex Magistrado Luis Velásquez Alvaray, una mafia dentro del poder judicial, que se dedicaban entre otras cosas, a la manipulación de expedientes, ocultamiento de antecedentes penales y cobro de altas comisiones, son varias las evidencias que revelan el modus operandi de la tribu judicial que llaman “La banda Los Enanos”. Quienes nombraron jueces designados por el oficialismo, varios de los cuales se postularon para ser nombrados como magistrados del TSJ. Por las cuales se olvidaron del delicado hilo que une a la justicia con los humanos: los trabajadores tribunalicios de esta Venezuela mal trecha, que solo ganan en una quincena 160 mil bolívares “con lo que no alcanzamos a comprar ni siquiera medio cartón de huevos”, una burla mas para obreros, alguaciles, secretarios y asistentes del poder judicial, pero esto llego a su llegadero como aquella película: “Amaneció de golpe”, (https://www.youtube.com/watch ?v=wPVGJnRI1ao

) film venezolano sobre los eventos que se suscitaron la noche del golpe de Estado en Venezuela el año 1992 y que traigo a colación para retomar el tema que el día jueves 1º de marzo en Barinas mi “Linda Barinas” salen a protestar a las puertas de sus trabajos los trabajadores tribunalicios porque alegan entre otras cosas que el salario que devengan no les alcanza ni siquiera para cubrir los gastos de transporte y mucho menos para una comida, los han puesto de mendigos casi al tener que andar pidiéndole a los defensores privados les regalen para un almuerzo o una empanada a cambio de cualquier favor hecho de manera expedita cuando realmente ese es su trabajo pero todos sabemos que amor con hambre no dura y Barriguita llena corazón contento¡¡¡ . Hoy no hubo despacho de justicia pero ese día se recupero la dignidad de nuestros trabajadores tribunalicios quienes hartos ya de este patrón hambreador decidió dejar de ser cómplices por omisión de la destrucción de la calidad de vida de ellos y de su familia, ese día ellos le han demostrado a todos los venezolanos que no podemos seguir siendo cómplices silentes del robo del cual está siendo víctima nuestra patria, del robo agravado de nuestro erario, de nuestra idiosincrasia y peor aun de nuestra dignidad¡. GLORIA AL BRAVO PUEBLO DE TRABAJDORES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL Y CIVIL DE NUESTRA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE BARINAS.-