Mar 2, 2018 10:54 am

Lo dice la encuesta de Cifras & Conceptos, la cual refleja que los ciudadanos son optimistas de que mejorará la economía del país.

Nota de prensa

El 68% de los colombianos le temen a que el país se convierta en otra Venezuela, según la encuesta Polimétrica de febrero, realizada para Caracol Radio y Red Más Noticias, por la firma Cifras & Conceptos.

El estudio señala que el 54% le teme a una crisis económica, el 33% a los problemas de salud propios o de sus familias, el 31% a la inseguridad en las ciudades, el 25% a los problemas de seguridad en sus entornos de residencia o trabajo y el 24% al desempleo.

En cambio, según la encuesta, el mayor optimismo o esperanza se tiene sobre una mejor situación económica, a lo cual responde favorablemente el 64% de los encuestados por Cifras % Conceptos.

El 41 por ciento es optimista de que se consolide el postconflicto, el 32 por ciento tiene la esperanza de viajar a otros países sin visa, el 32% espera un buen desempeño de la selección Colombia, el 17 por ciento es optimista sobre el desempeño de nuestros ciclistas en Europa, el 15% sobre la llegada de muchos turistas al país y el 6% sobre el éxito de nuestros cantantes en el exterior.

Sobre el postconflicto, el 60% dejaría que sus hijos asistan a establecimientos educativos a donde vayan hijos de desmovilizados, el 59% trabajaría al lado de desmovilizados, y el 56% aceptaría tener como vecino a un desmovilizado.

El aspirante presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, se convirtió en el de mayor crecimiento en intención de votos durante el mes de febrero, a las puertas de la consultas interna de la derecha prevista para el 11 de marzo y de las elecciones presidenciales de mayo en primera vuelta, según la encuesta Polimétrica realizada para Caracol Radio y Red Más Noticias, en alianza con Cifras & Conceptos que dirige César Caballero.

Duque aumentó 14 puntos porcentuales y ahora iguala en intención de voto al candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro.

A la pregunta, ¿por cuál de los siguientes posibles candidatos votaría usted? los 2.960 ciudadanos mayores de 18 años encuestados entre el 23 y el 26 de febrero de 2018 respondieron de la siguiente manera:

Por Gustavo Petro, 22%; por Iván Duque, 22%; por Sergio Fajardo, 11%; por Germán Vargas Lleras, 8%; por Marta Lucía Ramírez, 6%; por Humberto de la Calle, 4%; por Alejandro Ordóñez, 3%; por Vivian Morales, 2%; por Piedad Córdoba, 1%; por Juan Carlos Pinzón, 1%;por Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, 1%; por Carlos Caicedo, 1%.

La intención de voto en blanco es de 2%, no sabe o no responde el 1%, todavía está indeciso el 5% y no votaría por ninguno de estos candidatos el 10%.

Entre las encuestas de Polimétrica de enero y febrero, Gustavo crece 6 puntos porcentuales, Iván Duque crece 14 puntos, Sergio Fajardo baja 8 puntos, Germán Vargas Lleras baja 8 puntos, Marta Lucía Ramírez sube un punto y Humberto de la Calle baja un punto.

Por regiones, Duque tiene la mayor intención de voto en las zonas de conflicto, mientras Petro en las ciudades capitales.

En Antioquia y la región central y la Oriental la mayor intención de voto la tiene Duque, mientras que en Bogotá y la región Caribe, la Pacífica y el Valle del Cauca la tiene Petro. Los datos completos los puede consultar en los archivos anexos.



LA IMAGEN DE LOS CANDIDATOS

La encuesta señala que Gustavo Petro tiene la imagen favorable más alta, pero, mientras la desfavorable es una de las más altas de los aspirantes presidenciales. El 37% de los ciudadanos tiene imagen favorable de Petro y el 55% tiene sobre él imagen desfavorable.

Luego están Sergio Fajardo, con 36% favorable y 39% desfavorable; Iván Duque, con 35% favorable y 37% desfavorable; Marta Lucía Ramírez, con 34% favorable y 39% desfavorable; Humberto de la Calle con 27% favorable y 49% desfavorable; Humberto de la Calle, con 27% favorable y 49% desfavorable; Germán Vargas Lleras, con 26% favorable y 59% desfavorable.

Se resalta que la imagen desfavorable más alta la tiene Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, la cual llega a 86%, mientras que la favorable es solo del 4%. Los resultados completos los encuentra en los archivos adjuntos.

La encuesta Polimétrica fue realizada por Cifras & Conceptos para Caracol Radio y RED+ Noticias. Se hizo entre el 23 y el 26 de febrero de 2018 mediante entrevistas presenciales en hogares a 2.960 personas residentes en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Bogotá, Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander. Para este estudio fueron consultados hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos residentes en las ciudades que conforman el ámbito geográfico del estudio. Se estima un total de 19,8 millones de votantes activos. El margen de error máximo esperado es de 4,5%, con una confiabilidad del 95% para fenómenos observados en la población con una frecuencia mínima de 20%.