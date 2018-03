Publicado en: Actualidad, Nacionales

El presidente Nicolás Maduro, criticó este viernes el sistema electoral de los países de Colombia y Estados Unidos, manifestando que en Venezuela “hay más garantías electorales”.

“En Colombia no hay garantías, la gente no tiene garantías, el voto no es secreto, no hay auditoria (…) Tengo que decirlo con el dolor de mi alma porque yo amo al pueblo de Colombia”, indicó en la actividad “Diálogo por las Garantías Electorales”, celebrado este 2 de marzo en la sede del CNE, en Caracas.

Asimismo, agregó que el Consejo Nacional Electoral (CNE), tiene que dictar talleres y enseñarle a todos los diplomáticos de Estados Unidos, desde el encargado de negocio estadounidense en Caracas, Todd Robinson, como es una “democracia”.

“El CNE le pueden dar un taller a todos los diplomáticos de los Estados Unidos desde Robinson hasta los vigilante de su embajada (…) En Estados Unidos no lo elige el pueblo (…) En Estados Unidos realizan las elecciones los gobernadores, por eso es inaceptable que esos países se metan en las votaciones de Venezuela. Así que me resbala todos los comentarios de los gobierno del norte”, puntualizó.