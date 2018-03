Publicado en: Opinión

Mar 2, 2018 1:25 pm

Hoy cuando se conmemoran 18 años de la fundación de nuestro partido Primero Justicia (PJ), ratificamos a Venezuela y a nuestro pueblo que el objetivo de lucha por la democracia, por los derechos humanos, por el respeto a la Constitución Nacional, y por el porvenir de todos, sigue más vigente que nunca; y nada ni nadie nos va a quebrar con este legado histórico que nos hemos trazado un grupo de hombres y mujeres justicieros a nivel nacional.

Con fuerza y mucha convicción hemos dicho que no convalidamos este fraude electoral, que persigue refrescar imagen del régimen de Nicolás Maduro, haciendo ver que en Venezuela hay democracia. Pues bien, en dictadura la gente vota más no elige, así que no nos vamos a prestar para esta farsa, ni pasaremos a la historia como talibanes que asesinaron los sueños de justicia y libertad de un pueblo que clamaba cambio.

En horas recientes le hemos dicho una vez más a Venezuela que no convalidaremos este fraude, que sólo cambió de fecha, pero que las pocas garantías de transparencia y pulcritud electoral no son suficientes para una participación masiva de la unidad democrática, en Primero Justicia creemos en el camino democrático, pero no le haremos el juego a esta dictadura que sólo persigue perpetuarse en el poder, con la complicidad por acción u omisión de quienes se presten a participar en un acto suicida para nuestra democracia y nuestras libertades políticas y sociales.

Nuestra tolda aurinegra desde que nació hace 18 años, siempre hemos luchado por la defensa del voto, como herramienta del pueblo soberano para elegir los destinos del país, en libertad, sin presiones ni chantajes, y cumpliendo con un derecho establecido en la Constitución Nacional. Sin embargo, no vamos a ir a un proceso, vendados, chantajeados y amenazados; eso va contra nuestros principios democráticos y por lo tanto no lo haremos.

Nosotros no vamos a participar en una farsa donde no se permiten auditorías y observación internacional, donde no se respete ni se cuantifique el voto de los venezolanos en el exterior, donde no se respeten los lapsos electorales, y donde no se permita la libre participación de los líderes de la unidad.

A quienes hoy se deslastran de la unidad, con posiciones arrogantes y calculadas para prestarse a este show electoral, les decimos que están a tiempo de rectificar y no prestarse a esta farsa. No pasen a la historia como bachaqueros de la política, sean humildes y escuchen a ese pueblo que pide a gritos, no más trampas, mentiras, ni chantajes.

Desde Primero Justicia, seguimos en la ruta de la verdad y la justicia, y sabemos que más temprano que tarde en Venezuela habrá elecciones libres, transparentes y apegadas a la legalidad.

Luis E. Parra

Diputado a la Asamblea Nacional

Primero Justicia Yaracuy

@LuisEParra78