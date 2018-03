Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 2, 2018 3:02 pm

La defensa del diputado Gilber Caro exigió al régimen de Nicolás Maduro que se presente una fe de vida del parlamentario luego de que su traslado fuera ordenado desde Caracas bajo el argumento de un presunto intento de fuga. El diputado Ángel Álvarez explicó que el director del Penal Nuevo Hombre, centro de reclusión donde se encontraba el dirigente de Voluntad Popular, desmintió que se haya producido cualquier intento de fuga.

Nota de Prensa

“El abogado Ramón Carmona mantuvo hoy una reunión con el director del penal, Ronald Zapata, y este desmintió categóricamente que haya existido un intento de fuga en el centro penitenciario. Siendo entonces que el traslado del diputado Gilber Caro se debe a una orden arbitraria emitida desde Caracas exigimos como fracción parlamentaria al régimen de Nicolás Maduro que nos dé una fe de vida del diputado Gilber Caro”, aseguró Álvarez.

Asimismo señaló que el trato sufrido por el diputado Gilber Caro forma parte de la persecución que mantiene la dictadura contra Voluntad Popular desde el año 2014.

“El diputado Gilber Caro tendría que estar libre, no solo porque como diputado posee inmunidad parlamentaria, sino porque además es una persona de comprobada solvencia moral. Pero esta persecución contra nuestro hermano no es nueva, sino que forma parte de los ataques contra Voluntad Popular que lleva a cabo el régimen desde el 2014, no solo es Gilber Caro sino que tenemos también casos como lo que le sucedió ayer a nuestro líder Leopoldo López”.

Finalmente, el parlamentario informó que desde la Asamblea Nacional y desde el equipo defensor del diputado Caro se seguirán llevando las denuncias a instancias nacionales e internacionales. “No se trata únicamente de lograr la libertad inmediata de Gilber Caro, sino también de construir un sistema de justicia en Venezuela que sea justo, independiente e imparcial”, puntualizó.

Por su parte, la abogada defensora de Gilber Caro, Theresly Malavé, afirmó que si bien la defensa había pedido desde hace meses el traslado a una prisión dedicada a presos políticos, cabe destacar que el procedimiento que se llevó a cabo está viciado.

“Estamos ante un traslado que se hizo a espaldas de la defensa y familia del diputado y aún horas después de que lo sacaran del penal Nuevo Hombre no conocemos cuál será el centro de reclusión del diputado. Por esto exigimos nuevamente una fe de vida y pedimos al régimen que respete la legislación en el proceso contra Gilber Caro”.

Recordemos que el próximo 11 de marzo el parlamentario cumplirá un año y dos meses desde que fuera secuestrado ilegalmente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) mientras atravesaba el peaje de Guacara en el estado Carabobo. Desde entonces ha pasado por dos centros penitenciarios dedicados a presos comunes.