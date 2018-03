Publicado en: Nacionales, Titulares

Mar 2, 2018 6:53 pm

Los presos políticos Villca Fernández, Renzo Prieto y Juan Giraldo, encarcelados injustamente en el El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), expresaron su solidaridad con el abogado Alonso Medina Roa tras su expulsión de la ONG Foro Penal.

A continuación el comunicado completo:

Desde los calabozos del SEBIN manifestamos toda nuestra solidaridad con el Dr Alonso Medina Roa, especialista en derecho penal como en la defensa de los DDHH, quien de manera arbitraria y en una práctica al estilo rojo rojito fue excluido del Foro Penal Venezolano.

El Dr Alonso Medina Roa es reconocido no por el trabajo de otros, es reconocido por su gran labor como litigante en materia penal y de DDHH tanto en el área civil como militar así como por la recuperación de la democracia en nuestro país. Es uno de los defensores de DDHH que más presos políticos defiende, civiles como militares y quienes somos sus defendidos lo seguiremos siendo más allá de su exclusión del Foro Penal Venezolano.

Es lamentable que quienes defienden la libertad no respeten la libertad de pensamiento y de acción; excluir al Dr Roa por haber intentado en República Dominica liberar a los Presos Políticos es una locura, existió una ventana que logró arrebatar de la dictadura más de 40 inocentes que estaban olvidados en los calabozos, ¿si eso no fue una acción coherente entonces que lo es?

Son muchas las razones reales y desacuerdos que existen dentro del Foro Penal Venezolano de quienes lo fundaron y quienes hoy lo manejan, razones que no vamos a ventilar por ahora porque no es lo que necesita el país, el país necesita buenos ejemplos, necesita unidad entre quienes luchamos contra la dictadura y no división por intereses personalistas, llamamos a la reflexión de todos los Venezolanos y que estas prácticas no se repitan.

Siempre hemos exigido al Foro Penal Venezolano que en múltiples ocasiones toma decisiones y habla en nombre de los presos políticos sin tomarnos en cuenta y sin tan siquiera escuchar nuestra opinión cosa que hemos manifestado en repetidas oportunidades. Ser defensores de los DDHH no es un cheque en blanco que se les entrega, tanto nuestras familias como nosotros debemos ser consultados en cualquier tema que a nosotros se refiera.

De igual forma manifestamos toda la solidaridad para los demás defensores de DDHH que también fueron excluidos del Foro como la Dra Jakelin Sandoval y Dra Theresly Malave excelentes profesionales de intachable reputación y de gran reconocimiento no en los micrófonos si no el ejercicio del día a día por la defensa y respeto de los DDHH.

¡Que paradójico es que quienes defienden los DDHH violen los derechos DDHH. Porque actuar como lo hizo el Foro Penal Venezolano es violar el derecho humano a pensar distinto y disentir de las ideas del prójimo!

Reflexionemos y unamos a nuestro país para vencer la dictadura.

Dip Renzo Prieto secuestrado en el SEBIN

Juan Giraldo Ochoa secuestrado en el SEBIN

Villca Fernández secuestrado en el SEBIN